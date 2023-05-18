Нацгвардійці наголосили, що українську історію та ідентичність упродовж віків вишивали на національних сорочках. Там світ побачила українська Вишиванка.

Зверніть увагу Вишита чи вишивана: як правильно говорити українською про День вишиванки

Ми зберігаємо споконвічні традиції носіння етнічного одягу задля збереження історичної пам'яті та народних цінностей. Адже пам'ятаючи про це ми не дамо ворогу знищити нас та нашу єдність, не дамо знищити Україну та її народ,

– мовиться у повідомленні.

Захисники та захисниці у вишиванках / 27 Печерська бригада Національної гвардії України

Фантастичні фото героїв сил ТРО

Генеральний штаб ЗСУ опублікував прекрасні фото героїв сил ТРО. Наголосили, що вишиванка є символ нескореності. Це – наша зброя та нерозривний зв'язок поколінь.

Герої у вишиванках / Генеральний штаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ наголосили, що зараз вишиванка має особливе значення. У час, коли ворог продовжує повномасштабну війну, вона – символізує незламність українського духу, а також заявляє на весь світ, що українці – вільний народ.

Українці не стримують захвату й залишають багато приємних коментарів.