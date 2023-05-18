Национальный опыт и лучшие практики: в ЗСУ изучают нормы международного права

Украинские защитники продолжают углублять знания по нормам Международного гуманитарного права (МГП). На днях прошел второй этап обучения военнослужащих ВСУ.

Курсы для украинских защитников проходят при поддержке Женевского центра по вопросам управления в секторе безопасности (DCAF) в партнерстве с Министерством обороны Украины. Кроме Швейцарии организацией обучения для военных занимается и Великобритания.

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Защитники углубляют знания

Занятия по изучению норм международного права проходят в виде тренинга с сержантским составом, который привлекается к выполнению задач в районах боевых действий. В разработке программы участвовали международные эксперты, которые подбирали информационно-справочные материалы и формировали обучающую программу.

Это дало для преподавателей уникальную возможность совместить национальный опыт с лучшими международными практиками в сфере МГП, что значительно усилило заинтересованность целевой аудитории.

– подчеркнули в Генштабе.

Программа занятий для украинских защитников имеет 7 модулей, раскрывающих ключевые вопросы МГП. Главной целью таких учений является распространение знаний о международном гуманитарном праве и его реализации в практической плоскости – неукоснительное соблюдение МГП военнослужащими ВСУ. В первую очередь это касается именно сержантского состава – лидеров для подчиненных и помощников командира.

Как провели курсы для военных / Фото Генштаб ВСУ

ВСУ углубленно изучали, как обращаться с пленными

В марте украинские защитники и защитницы прошли первый этап обучения. В первом пилотном проекте ВСУ на тренингах учились собирать доказательства военных преступлений россиян, а также обращаться с военнопленными.

Основу курса по изучению норм международного права сформировали несколько блоков:

принципы и источники интернационального гуманитарного права;

обращение с пленными;

взаимодействие с гражданскими лицами;

средства и методы ведения боевых действий;

ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права и сбор доказательств о военных преступлениях,

важность взаимодействия со СМИ и медиаграмотность.

К проведению тренингов были привлечены представители Минобороны, ВСУ, общественной организации "Лига офицеров" и многих активистов.