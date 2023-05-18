Курсы для украинских защитников проходят при поддержке Женевского центра по вопросам управления в секторе безопасности (DCAF) в партнерстве с Министерством обороны Украины. Кроме Швейцарии организацией обучения для военных занимается и Великобритания.

Смотрите также "Не дадим врагу уничтожить Украину": Нацгвардия и ТРО восхищали фотографиями в вышиванках

Защитники углубляют знания

Занятия по изучению норм международного права проходят в виде тренинга с сержантским составом, который привлекается к выполнению задач в районах боевых действий. В разработке программы участвовали международные эксперты, которые подбирали информационно-справочные материалы и формировали обучающую программу.

Это дало для преподавателей уникальную возможность совместить национальный опыт с лучшими международными практиками в сфере МГП, что значительно усилило заинтересованность целевой аудитории.

– подчеркнули в Генштабе.

Программа занятий для украинских защитников имеет 7 модулей, раскрывающих ключевые вопросы МГП. Главной целью таких учений является распространение знаний о международном гуманитарном праве и его реализации в практической плоскости – неукоснительное соблюдение МГП военнослужащими ВСУ. В первую очередь это касается именно сержантского состава – лидеров для подчиненных и помощников командира.

Как провели курсы для военных / Фото Генштаб ВСУ

ВСУ углубленно изучали, как обращаться с пленными

В марте украинские защитники и защитницы прошли первый этап обучения. В первом пилотном проекте ВСУ на тренингах учились собирать доказательства военных преступлений россиян, а также обращаться с военнопленными.

Основу курса по изучению норм международного права сформировали несколько блоков:

принципы и источники интернационального гуманитарного права;

обращение с пленными;

взаимодействие с гражданскими лицами;

средства и методы ведения боевых действий;

ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права и сбор доказательств о военных преступлениях,

важность взаимодействия со СМИ и медиаграмотность.

К проведению тренингов были привлечены представители Минобороны, ВСУ, общественной организации "Лига офицеров" и многих активистов.