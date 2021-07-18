Навіщо дівчатам потрібні силові тренування

Що дають силові тренування жінці? Підвищується рівень метаболізму внаслідок збільшення м'язової маси. Чим вище відсоток м'язової маси, тим вище рівень основного обміну – то кількість енергії, яка необхідна для функціонування організму. Тому спортсменки можуть дозволити собі їсти більше. Далі читайте російською.

Предотвращение возрастной саркопении. Мышечная масса уменьшается с возрастом, процент жира в организме увеличивается. И следует нейтрализовать эту потерю за счет силовых тренировок.

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Работа с отягощениями – один из эффективных способов сжигания калорий.

Укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, профилактика остеопороза.

Мышцы весят больше жира, поэтому при одинаковой массе тела двух девушек, та, которая занимается силовым тренингом, будет выглядеть несравнимо стройнее второй, не тренирующейся с отягощениями.

Целевая нагрузка на проблемные зоны, исправление диспропорции фигуры.

Увеличить ягодицы? Убрать обвисшую кожу под руками? Легко! Обозначить талию? Работаем над шириной спины, плечами, уменьшаем процент жира.

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Формирование правильной осанка, за которую отвечают мышцы спины и пресса. Чем они сильней, тем легче держать спину и при этом не испытывать дискомфорт.

Силовой тренинг достаточно эффективно тормозит процессы старения.

Улучшение настроения – силовые нагрузки стимулируют активную выработку эндорфинов – "гормонов радости".

Развитие силы. Вы сможете с легкостью совершать обыденные дела: подниматься по лестнице, нести сумки из магазина и даже кресло передвинуть, если нет рядом мужика.

Ну, а все вышесказанное вместе с правильным питанием и достаточным восстановлением организма после силового тренинга, творят чудеса с фигурой.