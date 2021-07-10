Коли супермаркети в Україні стало важко відрізнити від супермаркетів решти світу, тоді й почалося. На полицях з'явилася блискуче упакована штучна "їжа", для виготовлення якої використали натуральні продукти, але у процесі виробництва настільки видозмінені у смаку, кольорі, запаху, що утворився продукт-монстр.

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Ці продукти просочилися і в цілком натуральні продукти харчування

І я не перебільшую. Їжа впливає на обмін речовин. І цей вплив визначається складом їжі. Потрапляючи на рецептори язика, в організмі запускаються каскади біохімічних реакцій, активуються гормони травного тракту.

Це робиться для того, щоб їжа обробилася ферментами й добре засвоїлася. Так відбувається тоді, коли ми їмо просту їжу.

Ми живемо в часи бурхливого розвитку харчової промисловості. Все у яскравих упаковках має на меті лише одне – збуджувати апетит, щоб купувати і їсти-їсти-їсти.

І ми їмо, бо продукти "зі смаком бекону", "сиру", "горіхів", "вершків", які не містять ні бекону, ні сиру, ні вершків. Навіть регулярне споживання ковбаси та сосисок, де мало м'яса, може змусити наш організм переїдати.

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Продукти-імітанти не мають повноцінного хімічного складу, переповнені вуглеводами та неприродними для організму людини жирами. Потрапляючи на рецептори язика, вони обдурюють організм, що, на тлі гіподинамії, спричинює посилене утворення жиру.

Та їжа не дає ситості й через короткий час з'являється відчуття голоду, що веде до переїдання та порушень обміну речовин.

Зараз небувалого поширення набули інсулінорезистентність, стеатоз печінки, аутоімунні захворювання, ожиріння, цукровий діабет 2 типу і багато інших.

Не лише їжа, але і рух, і сон лежать в основі цих порушень. Але і справді, все дуже заплутано.