Закрытие Балтики для России – неизбежное решение

1. Россияне подбили гражданский самолет, а потом для уверенности пытались утопить его в море. Не получилось, пилоты спасли. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Объективно Россия должна была бы закрыть десятки аэропортов. Но это означает безоговорочно признать, что трехдневная победная "СВО" через 3 года обернулась полноценной войной на территорию самой России. И это не в какой-то там Курской области, а на всей европейской части, вплоть до Урала.

2. Очередной инцидент на Балтике. "Случайно" повредился энергетический кабель Estlink2 между Финляндией и Эстонией (часть энергетического контура Европейского Союза) после ряда других "случайных" повреждений европейской подводной инфраструктуры в результате противоестественных маневров околороссийских сосудов.

Учитывая состояние российского флота (что военного, что гражданского), Россия просто выпрашивает полное блокирование своего трафика на Балтике. Экологическая диверсия россиян в Керченском заливе (залили мазутом и Крым, и Кавказ), затопленные суда в Средиземном море – только за последнее время.

Поскольку российский флот все портит, закрытие Балтики – максимально логичное и неизбежное решение.

Россия только выиграет. Вернется в скрепные времена Ивана Грозного, окно Петра І в Европу, из которого натянуло всякой богомерзкой пошести, будет надежно законопачено.

По-настоящему историческое свершение. Прекрасный результат года.