Первое в мире место по промышленному выращиванию абрикосов занимает Турция. Оранжевые плоды абрикоса содержат сахар, инулин, яблочную, винную и лимонную кислоты, крахмал, дубильные вещества, витамины В, С, Н, Е, Р, А, а также железо, серебро, калий, магний, фосфор, йод.
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Благодаря многочисленным полезным свойствам абрикосы:
- повышают защитные свойства организма и сопротивляемость инфекциям;
- снимают слабую боль;
- повышают остроту зрения;
- восстанавливают сердечный ритм;
- улучшают состав крови;
- понижают уровень холестерина;
- активируют функционирование пищеварительной системы (в том числе печени и желчного пузыря);
- избавляют от запоров;
- оказывают мочегонное действие;
- выводят токсины и радиоактивные вещества;
- снимают интоксикацию при отравлении тяжелыми металлами;
- стимулируют мозговую деятельность;
- улучшают качество сна и избавляют от бессонницы;
- предупреждают сердечно-сосудистые заболевания и онкологию.
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Противопоказания к абрикосам:
- индивидуальная непереносимость;
- сахарный диабет;
- пониженное давление;
- синдром раздраженного кишечника;
- хронический гастрит;
- обострение язвы;
- диарея;
- панкреатит;
- почечная недостаточность;
- мочекаменная болезнь;
- возраст менее 8 месяцев.
Ядрышки абрикоса по вкусу напоминают миндаль, но злоупотреблять ими не стоит – в них содержится небольшая концентрация цианида, что чревато отравлением.
В средневековой Европе абрикосы считались сильным афродизиаком, о чем упоминается в пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь". Поэтому кормите мужа абрикосами.