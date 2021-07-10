Первое в мире место по промышленному выращиванию абрикосов занимает Турция. Оранжевые плоды абрикоса содержат сахар, инулин, яблочную, винную и лимонную кислоты, крахмал, дубильные вещества, витамины В, С, Н, Е, Р, А, а также железо, серебро, калий, магний, фосфор, йод.

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Если из абрикосов удалить косточки и высушить мякоть, получится курага. Любителям сухофруктов на заметку: в кураге (240 ккал на 100 грамм) содержится примерно в 5 раз больше калорий, чем в свежих фруктах (44 ккал на 100 грамм).

Благодаря многочисленным полезным свойствам абрикосы:

повышают защитные свойства организма и сопротивляемость инфекциям;

снимают слабую боль;

повышают остроту зрения;

восстанавливают сердечный ритм;

улучшают состав крови;

понижают уровень холестерина;

активируют функционирование пищеварительной системы (в том числе печени и желчного пузыря);

избавляют от запоров;

оказывают мочегонное действие;

выводят токсины и радиоактивные вещества;

снимают интоксикацию при отравлении тяжелыми металлами;

стимулируют мозговую деятельность;

улучшают качество сна и избавляют от бессонницы;

предупреждают сердечно-сосудистые заболевания и онкологию.

Абрикос – один из немногих фруктов, которые практически не утрачивают своих полезных и питательных свойств при засушивании.

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Противопоказания к абрикосам:

индивидуальная непереносимость;

сахарный диабет;

пониженное давление;

синдром раздраженного кишечника;

хронический гастрит;

обострение язвы;

диарея;

панкреатит;

почечная недостаточность;

мочекаменная болезнь;

возраст менее 8 месяцев.

Ядрышки абрикоса по вкусу напоминают миндаль, но злоупотреблять ими не стоит – в них содержится небольшая концентрация цианида, что чревато отравлением.

В средневековой Европе абрикосы считались сильным афродизиаком, о чем упоминается в пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь". Поэтому кормите мужа абрикосами.