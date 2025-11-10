Трамп дуже чутливий до цього: аналітик сказав, чому Кремль активізував тему переговорів
- Росія прагне отримати повний контроль над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями, розглядаючи військові та дипломатичні шляхи для досягнення своїх цілей.
- Кремль намагається відновити переговори з Вашингтоном, зокрема, через питання стратегічних наступальних озброєнь, намагаючись тиснути на США.
Росія постійно робить заяви про нібито завершення війни. Однак це лише частина системної роботи на посилення своїх позицій. Ворог не планує припиняти бойові дії.
Навпаки – окупанти з усіх сил намагаються досягнути поставлених цілей. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив 24 Каналу, що для втілення своїх планів росіяни використовують як військовий, так і дипломатичний шлях.
Який задум росіян?
Валерій Клочок пояснив, що для Путіна зараз важлива наявність достатньої кількості військових на фронті для того, щоб проводити операції, штурмувати невеликими групами, брати під контроль все більше територій України. Росія робитиме це, допоки дозволятиме економіка, яка зараз у вкрай поганому стані.
Зокрема, ворог хоче отримати повний контроль над чотирма областями України: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Вони прагнуть зберегти Крим під окупацією.
Тому окупанти розглядають різні способи, як цього досягнути. Зокрема, військовим, дипломатичним. Коли Кремль говорить про умови миру, то він має на увазі також контроль над цими українськими територіями.
Тому ми зараз будемо бачити чимало подібних заяв про готовність продовжувати переговори з Україною різними способами. Зокрема, дипломатичним. Я вважаю, вони розцінюють військовий тиск на Україну як частину переговорного процесу. Дипломатія і війна для них – це тотожні речі, які мають продовжуватися,
– припустив аналітик.
Зараз для Москви дуже важливо швидше досягнути своїх цілей. Один із шляхів, які вони для цього використовують – це відновлення переговорів із Вашингтоном. Постійно лунають заяви від різних російських представників. Зокрема, очільник МЗС Росії Сергій Лавров заговорив про подовження договору про стратегічні наступальні озброєння.
Усі сходяться на думці, що дійсно це буде питанням номер один, яке вони зараз будуть просувати на треку відновлення переговорів із Дональдом Трампом. Трамп дуже чутливий до цього. Ядерна риторика це засвідчує і з боку Вашингтону, і з боку Москви,
– додав експерт.
Останні заяви Росії про переговори
Речник Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву про мирний процес з Україною. Він відповів на заяву Дональда Трампа про те, що США досягли певного прогресу у завершенні війни між Росією та Україною. У Кремлі не поділяють думку Штатів. Пєсков додав, що нібито процес врегулювання війни в Україні гальмується з боку Києва.
Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що готовий зустрітися особисто з держсекретарем США Марко Рубіо. Проте він додав, що Росія очікує "врахування своїх інтересів" у перемовинах щодо війни проти України.
Також Лавров заявив, що США перед самітом на Алясці нібито "обіцяли" вплинути на Володимира Зеленського. На його думку, нібито саме Київ є перешкодою до миру.