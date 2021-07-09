Найбільша в історії десантна операція "Оверлорд": яку ціну довелось заплатити за перемогу

Під час Другої світової війни війська Антигітлерівської коаліції провели найбільшу за розмахом в історії війн стратегічну десантну операцію. Її метою було нанести потужного удару по Третьому Рейху та майже знищити головного супротивника з країн фашистського альянсу.

Внаслідок здійснення операції, яка тривала майже 3 місяці, загинули десятки тисяч військових. Саме таку ціну довелося заплатити причетним країнам, щоб завершити наступ країн Осі. Мовиться про операцію "Оверлорд".

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З другої половини 1942 року країни фашистського альянсу зазнали поразки у Північній Африці від британців, їхні війська оточили під Сталінградом, а також програли битву в районі Тихого океану за Гуадалканал. Ця низка невдач створювала сприятливі умови для організації державами-союзниками Антигітлерівської коаліції контрнаступу. Проте планування потужного удару по Третьому Рейху забрало чимало часу.

Таємна конференція в Марокко

В Марокко, у місті Касабланка, 14 січня 1943 року відбулася таємна конференція під кодовою назвою "Символ". У ній взяли участь керівники держав-союзників, зокрема:

президент США Франклін Рузвельт;

прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль.

Під час зустрічі вони обговорили можливість спільних військових дій проти Німеччини та інших країн Осі. Водночас головнокомандувачі узгодили висадку союзників на Сицилії, яка мала відбутися в липні 1943 року, а також висадку у Франції восени того ж року.

Згодом начальником штабу оперативної групи, яка займалася підготовкою десантної операції у Західній Європі, призначили британського генерал-лейтенанта Фредеріка Моргана. Саме його штаб через деякий час і взяв на себе виконання масштабної операції "Оверлорд".

План початку операції

Вже 1 березня 1943 року штаб затвердив напрямок наступу на північному узбережжі Нормандії, а через 2 місяці – узгодили терміни виконання операції. Проте, щоб операція отримала успіх, штабу був необхідний деякий час для відпрацювання плану висадки.

Дату початку "Оверлорд" затвердив головнокомандувач союзними військами в Європі генерал Дуайт Ейзенгауер. Врахувавши припливні сили біля берегів північного узбережжя Франції, встановили, що так званий "День Д" наступить 5 червня 1944 року.



Генерал Дуайт Ейзенгауер / Фото з президентської бібліотеки США

Впродовж всього часу підготовки до проведення операції "Оверлорд" суднобудівні компанії США та Великої Британії працювали над нарощуванням одиниць десантних суден. За короткі терміни розробили та випустили десятки тисяч різноманітних видів бойової техніки. Серед них:

спеціальні баржі з реактивними установками;

плаваючі та вогнеметні танки;

броньовані машини для створення проходів по мінних полях.

Для можливості швартування суден поблизу узбережжя Франції навіть обладнали тимчасові штучні порти та гавані. Головними виконавцями операції визначили американські, британські та канадські війська. Також їх підтримували контингенти Вільної Франції, Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Греції, Нідерландів, Норвегії, Чехословаччини та Війська Польського на Заході.

Операцію не розпочали вчасно через погоду

До визначеного дня всі виконавчі підрозділи були у повній бойовій готовності, проте розпочати операцію вчасно завадили погодні умови. Таким чином "День Д" перенесли на добу пізніше.

Опівночі 6 червня морський десант отримав сигнал для початку операції та рушив до узбережжя Франції. О 1:00 на берег вже висадилося 24 тисячі британських, американських, канадських і французьких парашутистів. О 6:30 розпочав висадку й морський десант. Всі вони зайняли ділянку узбережжя у понад 80 кілометрів.

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Водночас союзні війська організували потужну підтримку авіації, що дозволило їм створити плацдарми під кодовими назвами "Юта" і "Омаха" та закріпити позиції. Військові відразу ж відкрили вогонь по німецьких укріпленнях. Авіація проводила бомбардування німецьких фортифікаційних споруд "Атлантичного валу". Проте завдати їм значної шкоди по всьому узбережжю так і не вдалося через погану видимість.

Кількість солдатів – 150 тисяч осіб

Ще через годину війська країн-союзників здійснили наступ на ділянках під кодовими назвами "Ґолд", "Джуно" та "Сорд". За короткий час протистояння вся берегова лінія була вкрита закривавленими тілами полеглих у бою.

До кінця "Дня Д" у різних секторах висадилися 5 піхотних, 1 танкова і 3 повітряно-десантні дивізії. Загальна кількість солдатів налічувала 150 тисяч осіб. До наступного дня вони змогли звільнити від німецької армії все узбережжя зони висадки. Втрати за один день боїв зі сторони союзницьких військ сягали понад 10 тисяч важкопоранених і вбитих.

Проте операція "Оверлорд" тривала, країни-члени Антигітлерівської коаліції не планували відступати. До кінця червня їм вдалося розширити свій плацдарм до 100 кілометрів і просунутися на 40 кілометрів вглиб. В цей час у Нормандії вже було 25 їхніх дивізій, серед яких 4 – танкові. Сторона супротивника налічувала 23 дивізії, зокрема 9 танкових.

Перехід до наступальної операції

Невдовзі протистояння призвело до чергової перемоги союзників – 26 червня їм вдалося звільнити від окупації місто Шербур. 18 липня звільнили Кан. Впродовж всього часу союзницькі війська нарощували свої сили і до кінця липня їхня чисельність на цій території вже сягала приблизно 1,5 мільйон. Коли командування відчуло, що сил достатньо, вирішили переходити до наступальної операції в межах "Оверлорд" під назвою "Кобра".

Так 25 липня Перша американська армія під командуванням генерал-лейтенанта Омара Бредлі здійснила прорив від міста Сен-Ло до Авранша. До них 1 серпня приєдналася Третя армія, якою командував генерал Джордж Паттон. Звідти вони рушили у наступ на німецьку групу армій "Б" і атакували її з заходу. Водночас їм із півночі надали підтримку англо-канадські війська.



Операція "Кобра" / Фото з Національного архіву США

"Оверлорд" продовжилася 15 серпня наступною операцією під кодовою назвою "Драгун". Згідно з її планом, у південній Франції, між містами Тулон і Канни, розпочали висадку додаткові війська союзників. Союзницькі війська пішли далі у наступ і 19 серпня оточили ворога в районі Фалез-Шамбуа.

Деталі битви "Фалезький котел"

Через 2 дні вони остаточно заблокували кільце, в якому опинилися 50 тисяч німецьких військових. Ця битва увійшла в історію під назвою "Фалезький котел". Основні вили Вермахту в цьому районі 24 серпня остаточно розгромили, а союзницькі війська змогли продовжити просуватися в напрямку до Парижа.

Успішне завершення операції "Оверлорд"

Столицю Франції звільнили вже наступного дня, що відсвяткували парадом танкової дивізії вільних французьких збройних сил на чолі з Шарлем де Голлем. Німецькі війська 30 серпня були змушені остаточно відступити на схід від Сени, а "Оверлорд" вважали успішно завершеною.

Ця військова операція була важливим фактором пришвидшення завершення Другої світової війни. Військові дії в межах "Оверлорд" завдали значного як економічного, так і морального удару по нацистській Німеччині. Водночас операція допомогла врегулювати становище на Східному фронті і полегшити протистояння Червоній армії.

Після нищівної поразки на узбережжі Нормандії Німеччина була змушена перекинути звідти велику частину військ Вермахту до Західної Європи, де вони мали протистояти мільйонній британсько-американській армії.

Перемога – з великими жертвами

Проте ця перемога далася союзницьким військам із величезними жертвами. Під час бойових дій постраждали понад 220 тисяч військових, приблизно 37 тисяч з них загинули. Загальні втрати зі сторони Німеччини сягали 450 тисяч, половина з яких були вбитими та важкопораненими. Окрім того, за різними даними постраждали від 14 до 20 тисяч мирних французьких жителів.

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Пляжі Нормандії у цих місцях і досі відомі під кодовими назвами висадки союзницьких військ на узбережжя. У визначних локаціях встановили пам'ятні дошки, меморіали або навіть невеликі музеї. Окрім того, у цьому районі сформували кілька кладовищ, де знайшли спочинок багато загиблих під час операції "Оверлорд" і Другої світової війни загалом.