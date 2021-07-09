Крупнейшая в истории десантная операция "Оверлорд": какую цену пришлось заплатить за победу

Во время Второй мировой войны войска антигитлеровской коалиции провели крупнейшую по размаху в истории войн стратегическую десантную операцию. Ее целью было нанести мощный удар по Третьему Рейху и почти уничтожить главного противника из стран фашистского альянса.

В результате осуществления операции, которая длилась почти 3 месяца, погибли десятки тысяч военных. Именно такую цену пришлось заплатить причастным странам, чтобы завершить наступление стран оси. Речь идет об операции "Оверлорд".

Интересно Большие жертвы вопреки совершенным разработкам: самое интересное о первых танках в мире

Со второй половины 1942 года страны фашистского альянса потерпели поражение в Северной Африке от британцев, их войска окружили под Сталинградом, а также проиграли битву в районе Тихого океана за Гуадалканал. Эта череда неудач создавала благоприятные условия для организации государствами-союзниками Антигитлеровской коалиции контрнаступления. Однако планирование мощного удара по Третьему Рейху заняло немало времени.

Тайная конференция в Марокко

В Марокко, в городе Касабланка 14 января 1943 года состоялась тайная конференция под кодовым названием "Символ". В ней приняли участие руководители государств-союзников, в частности:

президент США Франклин Рузвельт;

премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Во время встречи они обсудили возможность совместных военных действий против Германии и других стран Оси. В то же время главнокомандующие согласовали высадку союзников на Сицилии, которая должна была состояться в июле 1943 года, а также высадку во Франции осенью того же года.

Впоследствии начальником штаба оперативной группы, которая занималась подготовкой десантной операции в Западной Европе, назначили британского генерал-лейтенанта Фредерика Моргана. Именно его штаб через некоторое время и взял на себя выполнение масштабной операции "Оверлорд".

План начала операции

Уже 1 марта 1943 года штаб утвердил направление наступления на северном побережье Нормандии, а через 2 месяца – согласовали сроки выполнения операции. Однако, чтобы операция получила успех, штабу было необходимо некоторое время для отработки плана высадки.

Дату начала "Оверлорд" утвердил главнокомандующий союзными войсками в Европе генерал Дуайт Ейзенгауер. Учтя приливные силы у берегов северного побережья Франции, установили, что так называемый "День Д" наступит 5 июня 1944 года.



Генерал Дуайт Ейзенгауер / Фото из президентской библиотеки США

На протяжении всего времени подготовки к проведению операции "Оверлорд" судостроительные компании США и Великобритании работали над наращиванием единиц десантных судов. За короткие сроки разработали и выпустили десятки тысяч различных видов боевой техники. Среди них:

специальные баржи с реактивными установками;

плавающие и огнеметные танки;

бронированные машины для создания проходов по минным полям.

Для возможности швартовки судов вблизи побережья Франции даже оборудовали временные искусственные порты и гавани. Главными исполнителями операции определили американские, британские и канадские войска. Их поддерживали силы Свободной Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Греции, Нидерландов, Норвегии, Чехословакии и Войска Польского на Западе.

Операцию не начали вовремя из-за погоды

К определенному дню все исполнительные подразделения были в полной боевой готовности, однако начать операцию вовремя помешали погодные условия. Таким образом "День Д" перенесли на сутки позже.

В полночь 6 июня морской десант получил сигнал для начала операции и двинулся к побережью Франции. В 1:00 на берег уже высадилось 24 тысячи британских, американских, канадских и французских парашютистов. В 6: 30 начал высадку и морской десант. Все они заняли участок побережья более чем в 80 километров.

Обратите внимание Первыми увидят атаки России: суровые тактики борьбы и выживания "арктических воинов"

В то же время союзные войска организовали мощную поддержку авиации, что позволило им создать плацдармы под кодовыми названиями "Юта" и "Омаха" и закрепить позиции. Военные сразу же открыли огонь по немецким укреплениям. Авиация проводила бомбардировки немецких фортификационных сооружений "Атлантического вала". Однако нанести им значительный ущерб по всему побережью так и не удалось из-за плохой видимости.

Количество солдат – 150 тысяч человек

Еще через час войска стран-союзников совершили наступление на участках под кодовыми названиями "Голд", "Джуно" и "Сорд". За короткое время противостояния вся береговая линия была покрыта окровавленными телами павших в бою.

К концу "Дня Д" в разных секторах высадились 5 пехотных, 1 танковая и 3 воздушно-десантные дивизии. Общее количество солдат насчитывало 150 тысяч человек. К следующему дню они смогли освободить от немецкой армии все побережье зоны высадки. Потери за один день боев со стороны союзнических войск достигали более 10 тысяч тяжелораненых и убитых.

Однако операция "Оверлорд" продолжалась, страны-члены Антигитлеровской коалиции не планировали отступать. К концу июня им удалось расширить свой плацдарм до 100 километров и продвинуться на 40 километров вглубь. В это время в Нормандии уже было 25 их дивизий, среди которых 4 – танковые. Сторона противника насчитывала 23 дивизии, в том числе 9 танковых.

Переход к наступательной операции

Вскоре противостояние привело к очередной победе союзников – 26 июня им удалось освободить от оккупации город Шербур. 18 июля освободили Кан. На протяжении всего времени союзнические войска наращивали свои силы и к концу июля их численность на этой территории уже достигала примерно 1,5 миллиона. Когда командование почувствовало, что сил достаточно, решили переходить к наступательной операции в рамках "Оверлорд" под названием "Кобра".

Так 25 июля Первая американская армия под командованием генерал-лейтенанта Омара Брэдли совершила прорыв от города Сен-Ло до Авранша. К ним 1 августа присоединилась третья армия, которой командовал генерал Джордж Паттон. Оттуда они двинулись в наступление на немецкую группу армий "Б" и атаковали ее с запада. В то же время им с севера оказали поддержку англо-канадские войска.



Операция "Кобра" / Фото из Национального архива США

"Оверлорд" продолжилась 15 августа следующей операцией под кодовым названием "Драгун". Согласно ее плану, в южной Франции, между городами Тулон и Канны, начали высадку дополнительные войска союзников. Союзнические войска пошли дальше в наступление, и 19 августа окружили врага в районе Фалез-Шамбуа.

Детали битвы "Фалезский котел"

Через 2 дня они окончательно заблокировали кольцо, в котором оказались 50 тысяч немецких военных. Эта битва вошла в историю под названием "Фалезский котел". Основные силы Вермахта в этом районе 24 августа окончательно разгромили, а союзнические войска смогли продолжить продвигаться по направлению к Парижу.

Успешное завершение операции "Оверлорд"

Столицу Франции освободили уже на следующий день, что отпраздновали парадом танковой дивизии свободных французских вооруженных сил во главе с Шарлем де Голлем. Немецкие войска 30 августа были вынуждены окончательно отступить к востоку от Сены, а "Оверлорд" считали успешно завершенной.

Эта военная операция была важным фактором ускорения завершения Второй мировой войны. Военные действия в рамках "Оверлорд" нанесли значительный как экономический, так и моральный удар по нацистской Германии. В то же время операция помогла урегулировать положение на Восточном фронте и облегчить противостояние Красной Армии.

После сокрушительного поражения на побережье Нормандии Германия была вынуждена перебросить оттуда большую часть войск Вермахта в Западную Европу, где они должны были противостоять миллионной британско-американской армии.

Победа – с большими жертвами

Однако эта победа далась союзническим войскам с огромными жертвами. Во время боевых действий пострадали более 220 тысяч военных, примерно 37 тысяч из них погибли. Общие потери со стороны Германии достигали 450 тысяч, половина из которых были убитыми и тяжелоранеными. Кроме того, по разным данным пострадали от 14 до 20 тысяч мирных французских жителей.

Предыдущий выпуск НЛО над Белым домом: в "Вашингтонский инцидент" вмешался сам Трумэн

Пляжи Нормандии в этих местах до сих пор известны под кодовыми названиями высадки союзнических войск на побережье. В выдающихся локациях установили памятные доски, мемориалы или даже небольшие музеи. Кроме того, в этом районе сформировали несколько кладбищ, где нашли покой много погибших во время операции "Оверлорд" и Второй мировой войны в целом.