Вперше все погасло, – енергетики про найбільшу в історії України аварію в енергосистемі

Енергетики розповіли, коли трапилась найбільша за всю історію України аварія в енергосистемі та пригадали, як відновили її роботу, коли Росія погасила атомні електростанції.

Сердар Чариєв та Віталій Токар – старші диспетчери національних змін диспетчерського центру Укренерго. Саме вони працювали тоді, коли Росія завдала масованих атак по енергосистемі України, пише 24 Канал.

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Коли трапилась найбільша в історії України аварія в енергосистемі

Сердар Чариєв пояснив, що під час атаки росіян по енергосистемі вони бачать, де є відключення. І коли трапляється загальна системна аварія, тобто блекаут, то різко падає споживання електрики.

Тоді, 15 і 23 листопада 2022 року, внаслідок масованих ракетних атак ворога в енергосистемі сталася найбільша за всю історію країни аварія,

– розповіли в Укренерго.



Як змінилось споживання світла під час блекауту / Скриншот 24 Каналу

Віталій Токар розповів, що далі його зміна мала знайти місця, де обладнання збереглось найбільше, щоб зсинхронізуватись з різними частинами системи.

За словами Сердара Чариєва, далі була потреба обмежити споживання світла серед населення, щоб підвищити частоту струму – основний показник нормальної роботи енергосистеми.

Пригадуючи події листопада 2022 року Сердар Чариєв назвав це системною аварією, тобто блекаутом: "Це була системна аварія. Реально, я знаю, що це таке. Наприклад, той же Віталій, коли продовжував заживлювати споживачів, з'єднувати всю систему, то я розумів, наскільки йому важко".

Я думаю, що це була перша аварія, коли все погасло,

– заявив Віталій Токар.

Його колега додав, що такого не було в історії енергосистеми України.

"В Україні це перший раз і сподіваюсь, що єдиний", – сказав Віталій Токар.

Без світла залишились навіть атомні станції

Сердар Чариєв пригадав, що без світла залишились і атомні станції. Тоді перш за все подавали живлення туди, де воно є. Тобто живили споживачів та подавала електрику на потреби станцій.

У зв'язку з заживленням станцій починаєш отримувати додаткову генерацію. Включаєш генерацію – додатково включаєш споживачів. Чим більше генерації – тим більше заживлення споживачів. І так йдеш послідовно до атомної станції. Після того, як все це відбулося, ми вже за дві години зрощували систему,

– розповів Віталій Токар.

За його словами, 23 листопада 2022 року єдиний раз споживачі були без світла до 3 діб, однак система вже працювала синхронно.

"Не вистачало генерації, щоб заживити всіх споживачів", – пригадав фахівець.

Диспетчери Укренерго про 23 листопада 2022 року: найбільша аварія в енергосистемі