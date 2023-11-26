Сердар Чариєв та Віталій Токар – старші диспетчери національних змін диспетчерського центру Укренерго. Саме вони працювали тоді, коли Росія завдала масованих атак по енергосистемі України, пише 24 Канал.
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Коли трапилась найбільша в історії України аварія в енергосистемі
Сердар Чариєв пояснив, що під час атаки росіян по енергосистемі вони бачать, де є відключення. І коли трапляється загальна системна аварія, тобто блекаут, то різко падає споживання електрики.
Тоді, 15 і 23 листопада 2022 року, внаслідок масованих ракетних атак ворога в енергосистемі сталася найбільша за всю історію країни аварія,
– розповіли в Укренерго.
Як змінилось споживання світла під час блекауту / Скриншот 24 Каналу
Віталій Токар розповів, що далі його зміна мала знайти місця, де обладнання збереглось найбільше, щоб зсинхронізуватись з різними частина системи.
За словами Сердара Чариєва, далі була потреба обмежити споживання світла серед населення, щоб підвищити частоту струму – основний показник нормальної роботи енергосистеми.
Пригадуючи події листопада 2022 року Сердар Чариєв назвав це системною аварією, тобто блекаутом: "Це була системна аварія. Реально, я знаю, що це таке. Наприклад, той же Віталій, коли продовжував заживлювати споживачів, з'єднувати всю систему, то я розумів, наскільки йому важко".
Я думаю, що це була перша аварія, коли все погасло,
– заявив Віталій Токар.
Його колега додав, що такого не було в історії енергосистеми України.
"В Україні це перший раз і сподіваюсь, що єдиний", – сказав Віталій Токар.
Без світла залишились навіть атомні станції
Сердар Чариєв пригадав, що без світла залишились і атомні станції. Тоді перш за все подавали живлення туди, де воно є. Тобто заживлювали споживачів та подавала електрику на потреби станцій.
У зв'язку з заживленням станцій починаєш отримувати додаткову генерацію. Включаєш генерацію – додатково включаєш споживачів. Чим більше генерації – тим більше заживлення споживачів. І так йдеш послідовно до атомної станції. Після того, як все це відбулося, ми вже за дві години зрощували систему,
– розповів Віталій Токар.
За його словами, 23 листопада 2022 року єдиний раз споживачі були без світла до 3 діб, однак система вже працювала синхронно.
"Не вистачало генерації, щоб заживити всіх споживачів", – пригадав фахівець.
Диспетчери Укренерго про 23 листопада 2022 року: найбільша аварія в енергосистемі