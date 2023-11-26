Впервые все погасло, – энергетики о самой большой в истории Украины аварии в энергосистеме

Энергетики рассказали, когда произошла самая большая за всю историю Украины авария в энергосистеме и вспомнили, как возобновили ее работу, когда Россия погасила атомные электростанции.

Сердар Чариев и Виталий Токарь – старшие диспетчеры национальных изменений диспетчерского центра Укрэнерго. Именно они работали тогда, когда Россия нанесла массированные атаки по энергосистеме Украины, пишет 24 Канал.

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Когда произошла самая большая в истории Украины авария в энергосистеме

Сердар Чариев объяснил, что при атаке россиян по энергосистеме они видят, где есть отключение. И когда случается всеобщая системная авария, то есть блэкаут, то резко падает потребление электричества.

Тогда, 15 и 23 ноября 2022 года, в результате массированных ракетных атак врага в энергосистеме произошла самая большая за всю историю страны авария,

– рассказали в Укрэнерго.



Как изменилось потребление света во время блэкаута / Скриншот 24 Канала

Виталий Токарь рассказал, что дальше его смена должна была найти места, где оборудование сохранилось больше всего, чтобы синхронизироваться с разными частями системы.

По словам Сердара Чариева, далее потребовалось ограничить потребление света среди населения, чтобы повысить частоту тока – основной показатель нормальной работы энергосистемы.

Вспоминая события ноября 2022 года, Сердар Чариев назвал это системной аварией, то есть блэкаутом: "Это была системная авария. Реально, я знаю, что это такое. Например, тот же Виталий, когда продолжал запитывать потребителей, соединять всю систему, то я понимал, насколько ему тяжело".

Я думаю, что это была первая авария, когда все погасло,

– заявил Виталий Токарь.

Его коллега добавил, что такого не было в истории энергосистемы Украины.

"В Украине это первый раз и надеюсь, что единственный", – сказал Виталий Токарь.

Без света остались даже атомные станции

Сердар Чариев напомнил, что без света остались и атомные станции. Тогда прежде всего подавали питание туда, где оно есть. То есть запитывали потребителей и подавали электричество на нужды станций.

В связи с подачей питания станциям начинаешь получать дополнительную генерацию. Включаешь генерацию – дополнительно включаешь потребителей. Чем больше генерации – тем больше подача питания потребителям. И так идешь последовательно к атомной станции. После того как все это произошло, мы уже через два часа взращивали систему,

– рассказал Виталий Токарь.

По его словам, 23 ноября 2022 года единственный раз потребители были без света до 3 суток, однако система уже работала синхронно.

"Не хватало генерации, чтобы запитать всех потребителей", – вспомнил специалист.

Диспетчеры Укрэнерго о 23 ноября 2022 года: крупнейшая авария в энергосистеме