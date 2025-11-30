Не драконівські: якими будуть графіки відключень 1 грудня

Попри останні атаки на енергосистему, відключення світла 1 грудня не будуть такими суворими, як могли би бути. Втім, ситуація може змінюватися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як відключатимуть світло 1 грудня?

Фактично обмеження на понеділок, 1 грудня, будуть такими ж, як і в попередній день, неділю 30 листопада. Проте слід сказати, що стосовно неділі Укренерго зауважували: максимальний обсяг обмежень буде у вечірні години. На понеділок такої приписки нема.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг;

графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Відключення торкнуться всіх областей України. Графіки для кожного регіону поки що тільки формуються – їх роблять обленерго після оприлюднення обсягів обмежень від Укренерго.

Ситуація в енергетиці може змінюватися через нові обстріли, погодні умови, активне споживання електроенергії, а тому важливо стежити за новинами від обласних енергооператорів.