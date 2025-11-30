30 ноября, 18:40
Не драконовские: какими будут графики отключений 1 декабря
Несмотря на последние атаки на энергосистему, отключения света 1 декабря не будут такими суровыми, как могли бы быть. Впрочем, ситуация может меняться.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут отключать свет 1 декабря?
Время и объем применения ограничений будут такими:
- графики почасовых отключений с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей;
- графики ограничения мощности с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.