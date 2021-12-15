Серйозний інструмент для розмови з Росією, – Зеленський хоче використати "Північний потік-2"

Володимир Зеленський вважає "Північний потік-2" серйозним інструментом для розмови з Росією. З його слів, за допомогою газогону можна організувати зустріч із Путіним.

Президент розповів, що 15 грудня обговорив російський трубопровід з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це політик повідомив після саміту "Східного партнерства" у Брюсселі.

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Я вважаю, що це питання безпеки, я навіть не кажу про енергетичну безпеку. Це в принципі серйозний інструмент для розмови з Росією,

– сказав Володимир Зеленський.

"Північний потік-2" – серйозний інструмент

Глава держави наголосив, що "Північний потік-2" – це справедливий інструмент, який перебуває в руках європейських лідерів. З його слів, за допомогою газогону можна організувати зустріч із Путіним.

Я міг би організувати зустріч з президентом Росії, де якісь зрушення у виконанні "Мінська" або інші кроки для закінчення конфлікту могли б бути вирішені. Але це його право. Я не впевнений, що він мене почує,

– додав глава держави.

Сертифікація "Північного потоку-2"

Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.

Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

"Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2". Німецький регулятор BNetzA 15 листопада схвалив участь української компанії у процедурі.

Німеччина у листопаді зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Процес відновлять за умови, якщо газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

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