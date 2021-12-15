Серйозний інструмент для розмови з Росією, – Зеленський хоче використати "Північний потік-2"
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський вважає "Північний потік-2" серйозним інструментом для розмови з Росією. З його слів, за допомогою газогону можна організувати зустріч із Путіним.
Президент розповів, що 15 грудня обговорив російський трубопровід з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це політик повідомив після саміту "Східного партнерства" у Брюсселі.
Читайте також Кордони в Європі порушувати не можна, – Шольц пригрозив Росії "серйозними наслідками"
Я вважаю, що це питання безпеки, я навіть не кажу про енергетичну безпеку. Це в принципі серйозний інструмент для розмови з Росією,
– сказав Володимир Зеленський.
"Північний потік-2" – серйозний інструмент
Глава держави наголосив, що "Північний потік-2" – це справедливий інструмент, який перебуває в руках європейських лідерів. З його слів, за допомогою газогону можна організувати зустріч із Путіним.
Я міг би організувати зустріч з президентом Росії, де якісь зрушення у виконанні "Мінська" або інші кроки для закінчення конфлікту могли б бути вирішені. Але це його право. Я не впевнений, що він мене почує,
– додав глава держави.
Сертифікація "Північного потоку-2"
- Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.
- Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.
- "Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2". Німецький регулятор BNetzA 15 листопада схвалив участь української компанії у процедурі.
- Німеччина у листопаді зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Процес відновлять за умови, якщо газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.