Серьезный инструмент для разговора с Россией, – Зеленский хочет использовать "Северный поток-2"

Владимир Зеленский считает "Северный поток-2" серьезным инструментом для разговора с Россией. По его словам, с помощью газопровода можно организовать встречу с Путиным.

Президент рассказал, что 15 декабря обсудил российский трубопровод с новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом политик сообщил после саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

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Я считаю, что это вопрос безопасности, я даже не говорю об энергетической безопасности. Это в принципе серьезный инструмент для разговора с Россией,

– сказал Владимир Зеленский.

"Северный поток-2" – серьезный инструмент

Глава государства подчеркнул, что "Северный поток-2" – это справедливый инструмент, который находится в руках европейских лидеров. По его словам, с помощью газопровода можно организовать встречу с Путиным.

Я мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то сдвиги в исполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит,

– добавил глава государства.

Сертификация "Северного потока-2"

Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.

Эти документы – пакет законов относительно внутреннего рынка голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе. Их цель – более открытые газовые и энергетические рынки.

"Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор BNetzA 15 ноября одобрил участие украинской компании в процедуре.

Германия в ноябре остановила сертификацию "Северного потока-2". Процесс возобновят при условии, если газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

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