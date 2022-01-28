Не знаю, як я далі буду жити, – мати вбитого у Дніпрі військового поділилася спогадами про сина

Леонід Чернік загинув 27 січня під час стрілянини у Дніпрі на "Південмаші". Вікторія Юркевич, мама солдата, зізналася, що не знає, як їй тепер жити далі.

Чернік був уродженцем Каховки. Спершу навчався у місцевій школі, згодом – у Новокаховському вищому професійному училищі на електрозварювальника.

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Дослужити Черніку залишалося 3 місяці. Він збирався виходити на роботу. Юркевич розповіла, що її син був "просто хорошим".

Ну що я можу сказати. Я не переживу це, я не знаю, як я далі буду жити. Він для мене старший синок,

– ділиться мама загиблого.

Вона зауважила, що їй телефонувала вчителька, просила повідомити дату прощання. Тоді усі однокласники Черніка зможуть прийти та провести його в останню путь.

Спогади класної керівниці

Маргарита Малиновська – класна керівниця Черніка – розповіла, що це був її перший випуск. За час навчання Чернік запам'ятався як дуже весела дитина.

Після випуску Малиновська декілька разів бачила колишнього учня. Він спілкувався з нею дуже привітно й охоче.

У МВС створили спецкомісію

Міністерство внутрішніх справ створили спеціальну комісію для розслідування трагедії на "Південмаші". Нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь на території підприємства.

Жертвами стали 5 людей: 4 військових та одна цивільна.

Окрім того, відомо про 5 постраждалих. Серед них – 22-річна військова Жанна Шарова. У неї Рябчук вистрілив тричі. Дівчина втратила понад 3 літри крові.

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