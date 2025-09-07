У Львівській області найближчим часом очікується зміна погоди. Регіон може накрити дощ з грозою.

Про це пише 24 Канал з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.

Чи погіршиться погода у Львівській області 7 вересня?

На Львівщині синоптики прогнозують негоду в другій половині неділі, 7 вересня. Можливі опади завершаться до 8 вересня.

Так в області місцями можуть піти короткочасні дощі з грозами. Вітер посилюватиметься від 5 до 10 метрів за секунду, а температура повітря сягатиме 23 – 28 градусів тепла.

У Львові опадів не очікується, стовпчики термометра показуватимуть до +26 градусів.

