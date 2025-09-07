Про це пише 24 Канал з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.
Чи погіршиться погода у Львівській області 7 вересня?
На Львівщині синоптики прогнозують негоду в другій половині неділі, 7 вересня. Можливі опади завершаться до 8 вересня.
Так в області місцями можуть піти короткочасні дощі з грозами. Вітер посилюватиметься від 5 до 10 метрів за секунду, а температура повітря сягатиме 23 – 28 градусів тепла.
У Львові опадів не очікується, стовпчики термометра показуватимуть до +26 градусів.
Коли очікуються дощі в Україні?
Вже з понеділка, 8 вересня, в Україні почнуться дощі, місцями з грозами. Негода накриє більшість областей. Вона триматиметься кілька днів поспіль.
Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що загалом у вересні буде небагато опадів, адже їхня кількість прогнозується нижче за норму на 20 – 40%. Деякі регіони, за його словами, навіть може накрити посуха. регіонах існуватиме загроза посухи.
Після 20 вересня на Півночі, Сході та Заході можуть з'явитися перші заморозки.