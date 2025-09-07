Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии.

Ухудшится ли погода во Львовской области 7 сентября?

На Львовщине синоптики прогнозируют непогоду во второй половине воскресенья, 7 сентября. Возможные осадки завершатся до 8 сентября.

Так в области местами могут пойти кратковременные дожди с грозами. Ветер будет усиливаться от 5 до 10 метров в секунду, а температура воздуха будет достигать 23 – 28 градусов тепла.

Во Львове осадков не ожидается, столбики термометра будут показывать до +26 градусов.

