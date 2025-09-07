Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии.
Ухудшится ли погода во Львовской области 7 сентября?
На Львовщине синоптики прогнозируют непогоду во второй половине воскресенья, 7 сентября. Возможные осадки завершатся до 8 сентября.
Так в области местами могут пойти кратковременные дожди с грозами. Ветер будет усиливаться от 5 до 10 метров в секунду, а температура воздуха будет достигать 23 – 28 градусов тепла.
Во Львове осадков не ожидается, столбики термометра будут показывать до +26 градусов.
Когда ожидаются дожди в Украине?
Уже с понедельника, 8 сентября, в Украине начнутся дожди, местами с грозами. Непогода накроет большинство областей. Она будет держаться несколько дней подряд.
Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в целом в сентябре будет немного осадков, ведь их количество прогнозируется ниже нормы на 20 – 40%. Некоторые регионы, по его словам, даже может накрыть засуха. регионах будет существовать угроза засухи.
После 20 сентября на Севере, Востоке и Западе могут появиться первые заморозки.