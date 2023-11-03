Неочікувана версія: як Ізраїль може звільнити заручників із Сектору Гази
Зараз у полоні ХАМАС офіційно перебуває 242 людини. Президент США Джо Байден закликає до паузи у боях між Ізраїлем та ХАМАС, аби звільнити заручників.
Однак цей процес не є легким. Про це 24 Каналу розповів Влад Зерницький – головний редактор "Перше радіо 89,1" (Ізраїль), додавши, що в Ізраїлю є ймовірне розв'язання складного питання – обміну полонених.
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Що Ізраїль може запропонувати ХАМАС
У середу, 1 листопада, був відкритий перший пропускний пункт на півдні Сектора Гази. Він з'єднує Сектор Гази із Єгиптом. Фактично це єдиний КПП, який підконтрольний Ізраїлю.
Дали дозвіл на вивезення поранених із Сектори Гази у Єгипет або Йорданію. Випустили близько 500 осіб, які мали подвійне громадянство.
Це не були полонені, а просто громадяни Сектора Гази. ХАМАС захопив багато людей, зокрема і з подвійним громадянством. Але поки не мовиться про обмін. Хоч, припускаю, що переговори про звільнення заручників тривають фактично з першого дня,
– зазначив Влад Зерницький.
Безумовно, що до цього процесу долучені й країни-посередники. Однією з них є Катар. Днями глава Моссаду літав у Катар, де й обговорював питання про обмін полоненими.
"Думаю, на порядку денному Ізраїлю є два завдання. Звільнення усіх заручників, за можливості, живими. А також завдання максимально потужного удару по бойовиках ХАМАС у Секторі Гази", – наголосив Зерницький.
Щобільше, існує версія, про те, що Ізраїль обговорює варіант надати лідерам ХАМАС можливість безперешкодно покинути територію Сектора Гази в обмін на повернення заручників. Є ймовірність, що ті, хто очолюють ХАМАС, не будуть проти втечі, навіть шляхом зради десятків чи навіть сотень тисяч своїх бійців.
Влад Зерницький про повернення заручників ХАМАС: дивіться відео
Евакуація з Сектору Гази: що відомо
- Внаслідок посилення наступу Ізраїлю, у Єгипті відкрили контрольний пункт пропуску на кордоні з Сектором Гази. Через нього вивезли поранених, а також виїхати могла перша частина іноземців.
- Готувалась до евакуації своїх громадян і Україна. Виїхати з гарячої точки хочуть понад 300 осіб, більшість з яких – це жінки та діти.
- Водночас, за словами посла Ізраїлю в Україні, вивезти наших громадян 1 листопада не вдалось. Михайло Бродський повідомив, що зараз є жива черга іноземців, які хочуть покинути територію Сектора Гази. Однак бойовики ХАМАС прикриваються людьми як живим щитом, що ускладнює процес.