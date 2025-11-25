Це тиск, – військовий сказав, з чим пов'язана нічна атака по Україні

Останнім часом Росія здійснює все більше масованих атак по території України. Зокрема в ніч на 25 листопада 2025 року окупанти вдарили по столиці, використавши ракети та безпілотники. На жаль, є жертви та руйнування. Кремль зараз навмисне використовує цю підступну тактику.

Такі дії ворога можуть бути спричинені нещодавніми жвавими дискусіями про мирний план для завершення російсько-української війни. Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що остання атака по Києву пов'язана саме із тиском на суспільство України та наше військово-політичне керівництво.

Чому росіяни збільшили кількість масованих атак по Україні?

Андрій Ткачук зазначив, що ворог активізував використання безпілотників та ракет на території нашої держави, щоб тиснути та схиляти Україну до варіантів мирного договору, який вигідний Кремлю.

Росіяни постійно використовують цю тактику. Якщо вони вкидають щось в інформаційний простір, то намагаються підсилювати це діями у фізичному просторі. Вони воюють гібридними методами,

– сказав майор ЗСУ.

За його словами, кожна операція противника має цілий комплекс заходів. Мовиться про те, якщо окупанти здійснюють масовані атаки по Україні, то, окрім цього, підсилюють це інформаційним тиском, схиляючи Україну до підписання мирної угоди.

Важливо! Україна переглянула мирний план США, вилучивши з нього кілька вимог, що відображали позицію Росії. Київ разом із партнерами наполягає, що лінія фронту має стати основою для переговорів, без визнання захоплених територій та без обмеження українського курсу на ЄС і НАТО. У США назвали оновлену версію плану більш конструктивною, але Росія заявила, що документ потребує правок.

Кремль намагається просувати наратив, що начебто треба якомога швидше погодитись із планом Росії щодо капітуляції України, адже якщо цього не зробити, то пережити зиму буде край важко.

Таким чином окупанти намагаються дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.

Що відомо про атаку по Києву 25 листопада?