Это давление, – военный сказал, с чем связана ночная атака по Украине

В последнее время Россия осуществляет все больше массированных атак по территории Украины. В частности в ночь на 25 ноября 2025 года оккупанты ударили по столице, использовав ракеты и беспилотники. К сожалению, есть жертвы и разрушения. Кремль сейчас умышленно использует эту коварную тактику.

Такие действия врага могут быть вызваны недавними оживленными дискуссиями о мирном плане для завершения российско-украинской войны. Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что последняя атака по Киеву связана именно с давлением на общество Украины и наше военно-политическое руководство.

Почему россияне увеличили количество массированных атак по Украине?

Андрей Ткачук отметил, что враг активизировал использование беспилотников и ракет на территории нашего государства, чтобы давить и склонять Украину к вариантам мирного договора, который выгоден Кремлю.

Россияне постоянно используют эту тактику. Если они вбрасывают что-то в информационное пространство, то пытаются усиливать это действиями в физическом пространстве. Они воюют гибридными методами,

– сказал майор ВСУ.

По его словам, каждая операция противника имеет целый комплекс мероприятий. Говорится о том, если оккупанты осуществляют массированные атаки по Украине, то, кроме этого, усиливают это информационным давлением, склоняя Украину к подписанию мирного соглашения.

Важно! Украина пересмотрела мирный план США, изъяв из него несколько требований, отражавших позицию России. Киев вместе с партнерами настаивает, что линия фронта должна стать основой для переговоров, без признания захваченных территорий и без ограничения украинского курса на ЕС и НАТО. В США назвали обновленную версию плана более конструктивной, но Россия заявила, что документ требует правок.

Кремль пытается продвигать нарратив, что якобы надо как можно скорее согласиться с планом России по капитуляции Украины, ведь если этого не сделать, то пережить зиму будет крайне трудно.

Таким образом оккупанты пытаются дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства.

Что известно об атаке по Киеву 25 ноября?