Німеччина передасть Україні ще дві системи ПРО IRIS-T: відомі терміни

В Україні уже майже рік триває повномасштабна війна, у якій активно протистояти ворогу допомагають західні партнери, зокрема, Німеччина. Перед початком зустрічі у форматі "Рамштайн" 14 лютого стало відомо, що ця країна посилить українське небо додатковими системами ПРО.

Мовиться про ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Про це розповів журналістам міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

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Коли нові системи прибудуть в Україну

Голова німецького міністерства оборони наголосив, що системи ПРО IRIS-T запланували поставити Україні у найближчі місяці. Однак зазначимо, що конкретних термінів Борис Пісторіус не назвав.

Протягом наступних місяців. Але це залежить у тому числі від логістичних можливостей оборонної індустрії,

– сказав він.

Що відомо про IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії, призначений для знищення повітряних цілей. В основному його використовують проти літаків, гелікоптерів, крилатих і навіть балістичних ракет.

Цей комплекс перетворює ракету класу "повітря – повітря" на зенітний снаряд, а головна особливість його ракет у тому, що вони мають комбіновану систему наведення на ціль. Вона поєднує у собі різноманітні цифрові технології, що гарантує 100-відсоткове влучання у ціль.

Характеристики IRIS-T SLM:

дальність ураження – до 40 кілометрів,

максимальна висота – до 20 кілометрів,

здатність "бачити" ворожі цілі завдяки сучасним радіолокаційним станціям – на відстані у 250 кілометрів за будь-яких погодних умов,

швидкість ракети – 3 Маха.

Зауважимо, що для цих систем ПРО практично не існує мертвих зон пуску, адже ракета вилітає вертикально і одразу може летіти у будь-якому напрямку.

Також пускові установки IRIS-T SLM можуть мати колісну базу 8х8 або гусеничне шасі, що дозволяє використовувати систему практично у будь-якому місці.

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