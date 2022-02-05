У Німеччині запропонували "вибіркове" постачання зброї в Україну

У Християнсько-демократичному союзі Німеччини підтримали "вибіркове" постачання озброєнь в Україну. Там вважають, що Київ повинен отримувати від Берліна зброю, призначену для оборони.

Відповідну позицію про постачання Україні зброї висловив представник Християнсько-демократичного союзу Німеччини з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер.

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Німеччина заговорила про "вибіркове" постачання зброї в Україну

Політик вважає, що "вибіркові" поставки озброєння Україні можуть посилити "стримувальний ефект" в умовах загрози вторгнення Росії.

Кізеветтер перелічив, яку саме німецьку зброю слід передати Україні:

обладнання для телекомунікаційної розвідки,

прилади нічного бачення,

протитанкові засоби,

зенітні ракети.

Вибіркові постачання зброї в Україну допомогли б змінити розрахунки Путіна та домінування Москви в ескалації,

– пояснив Кізеветтер.

Берлін має зміни реакцію на ситуацію з Україною

Він також додав, що необхідно забезпечити "правдоподібну реакцію" Німеччини на загрозу для України зі сторони Росії. Представник ХДС переконаний, що Німеччина має відігравати активнішу роль у конфлікті, що триває у Східній Європі.

Політик закликав канцлера Олафа Шольца посилити свою позицію щодо скупчення військ Росії біля українських кордонів.

Шольц має взяти на себе чіткі зобов'язання щодо європейської безпеки, України та позиції НАТО,

– наголосив Кізеветтер.

Він уточнив, що це передбачає чітку заяву Володимиру Путіну про те, що Німеччина не готова виключати будь-які санкції, а також готова прийняти їхні наслідки.

Позиція Берліна щодо постачання Україні зброї: що відомо

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