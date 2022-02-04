Відповідну інформацію про український список щодо зброї видання оприлюднило після того, як ознайомилося з документом.

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Україна направила Берліну список необхідної зброї

У матеріалі зазначають, що копію листа отримало й Міністерство оборони. У ньому є прохання про допомогу та список побажань. Зокрема, українська сторона у листі детально перерахувала ті оборонні засоби, на які сподівається від Німеччини.

Тепер в уряду є список бажань, який починається словами "боєприпаси протиповітряної та протиракетної оборони" і закінчується "боєприпаси для кулеметів (калібри 23, 30 міліметрів),

– пише видання.

Україна просить "негайної допомоги у терміновому придбанні" зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, антидронової зброї, переносних зенітно-ракетних комплексів, електронних систем стеження, а також приладів нічного бачення і камер спостереження.

Крім того, у списку також є транспортні засоби "з підвищеним протимінним захистом" і роботи для знешкодження вибухових пристроїв, а також системи дистанційного підриву.

Серед інших прохань Києва – цифрові радіостанції, радіолокаційні станції, розвідувальні станції, підводні локатори. Країні також потрібні машини швидкої допомоги та протиснайперські системи, а ще протимінні системи.

Підсумовуючи, видання наголошує, що усі запити є "системами зброї оборонного характеру". Через "надзвичайно напружену ситуацію з безпекою та загрозу російської агресії" українська сторона просить розглянути цю заявку якнайшвидше.

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