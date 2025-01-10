У четвер, 9 січня, депутати ухвалили відповідну Постанову (№11347). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на парламент.

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У Постанові мовиться про те, щоб:

визнати, що масове знищення черкесів (адигів) та їх насильницьке вигнання з історичної батьківщини має всі ознаки геноциду;

вшанувати пам'ять усіх жертв цього злочину;

закликати всі країни та міжнародні організації також визнати масове знищення черкесів геноцидом;

засудити спроби викривлення нинішнім російським режимом історичних фактів для підтримки ідеології пригнічення та агресії.

Якщо ігнорувати події минулого, конкретні люди повторюватимуть знов і знов жахливі злочини проти людства. Світ має діяти рішуче. В єдності. Не залишати ніяких шансів злу. Має бути чіткий сигнал – відповідальність обов'язково буде!

– заявив перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко.