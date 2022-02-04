Соответствующую информацию об украинском списке касательно оружия издание обнародовало после того, как ознакомилось с документом.

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Украина направила Берлину список необходимого оружия

В материале отмечают, что копию письма получило и Министерство обороны. В нем есть просьба о помощи и список пожеланий. В частности, украинская сторона в письме подробно перечислила те оборонительные средства, на которые надеется от Германии.

Теперь у правительства есть список желаний, который начинается словами "боеприпасы противовоздушной и противоракетной обороны" и заканчивается "боеприпасы для пулеметов (калибры 23, 30 миллиметров),

– пишет издание.

Украина просит "немедленной помощи в срочном приобретении" зенитно-ракетных комплексов средней дальности, антидронового оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов, электронных систем слежения, а также приборов ночного видения и камер наблюдения.

Кроме того, в списке также есть транспортные средства "с повышенной противоминной защитой" и роботы для обезвреживания взрывных устройств, а также системы дистанционного подрыва.

Среди просьб Киева – цифровые радиостанции, радиолокационные станции, разведывательные станции, подводные локаторы. Стране также нужны машины скорой помощи и противоснайперские системы, а также противоминные системы.

Подытоживая, издание отмечает, что все запросы являются "системами оружия оборонного характера". Из-за "чрезвычайно напряженной ситуации с безопасностью и угрозы российской агрессии" украинская сторона просит рассмотреть эту заявку как можно скорее.

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