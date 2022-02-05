В Германии предложили "выборочные" поставки оружия в Украину

В Христианско-демократическом союзе Германии поддержали "выборочные" поставки вооружений в Украину. Там считают, что Киев должен получать от Берлина оружие, предназначенное для обороны.

Соответствующую позицию о поставках Украине оружия высказал представитель Христианско-демократического союза Германии по внешней политике Родерих Кизеветтер.

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Германия заговорила о "выборочных" поставках оружия в Украину

Политик считает, что "выборочные" поставки вооружения Украине могут усилить "сдерживающий эффект" в условиях угрозы вторжения России.

Кизеветтер перечислил, какое именно немецкое оружие следует передать Украине:

оборудование для телекоммуникационной разведки,

приборы ночного видения,

противотанковые средства,

зенитные ракеты.

Выборочные поставки оружия в Украину помогли бы изменить расчеты Путина и доминирование Москвы в эскалации.

– объяснил Кизеветтер.

Берлин должен изменить реакцию на ситуацию с Украиной

Он также добавил, что необходимо обеспечить "правдоподобную реакцию" Германии на угрозу Украине со стороны России. Представитель ХДС убежден, что Германия должна играть более активную роль в конфликте, что продолжается в Восточной Европе.

Политик призвал канцлера Олафа Шольца усилить свою позицию касательно скопления войск России возле украинских границ.

Шольц должен взять на себя четкие обязательства относительно европейской безопасности, Украины и позиций НАТО,

– подчеркнул Кизеветтер.

Он уточнил, что это предполагает четкое заявление Владимиру Путину о том, что Германия не готова исключать какие-либо санкции, а также готова принять их последствия.

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