В Германии предложили "выборочные" поставки оружия в Украину
Источник:Spiegel
В Христианско-демократическом союзе Германии поддержали "выборочные" поставки вооружений в Украину. Там считают, что Киев должен получать от Берлина оружие, предназначенное для обороны.
Соответствующую позицию о поставках Украине оружия высказал представитель Христианско-демократического союза Германии по внешней политике Родерих Кизеветтер.
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Германия заговорила о "выборочных" поставках оружия в Украину
Политик считает, что "выборочные" поставки вооружения Украине могут усилить "сдерживающий эффект" в условиях угрозы вторжения России.
Кизеветтер перечислил, какое именно немецкое оружие следует передать Украине:
- оборудование для телекоммуникационной разведки,
- приборы ночного видения,
- противотанковые средства,
- зенитные ракеты.
Выборочные поставки оружия в Украину помогли бы изменить расчеты Путина и доминирование Москвы в эскалации.
– объяснил Кизеветтер.
Берлин должен изменить реакцию на ситуацию с Украиной
Он также добавил, что необходимо обеспечить "правдоподобную реакцию" Германии на угрозу Украине со стороны России. Представитель ХДС убежден, что Германия должна играть более активную роль в конфликте, что продолжается в Восточной Европе.
Политик призвал канцлера Олафа Шольца усилить свою позицию касательно скопления войск России возле украинских границ.
Шольц должен взять на себя четкие обязательства относительно европейской безопасности, Украины и позиций НАТО,
– подчеркнул Кизеветтер.
Он уточнил, что это предполагает четкое заявление Владимиру Путину о том, что Германия не готова исключать какие-либо санкции, а также готова принять их последствия.
Позиция Берлина относительно поставок оружия Украине: что известно
- Германия продолжает придерживаться позиции необходимости разрешения ситуации с Украиной дипломатическим путем, выступая против поставок Киеву оружия для обороны в случае обострения агрессии со стороны России.
- Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что ее страна готова помочь Украине. В частности, доставив 5 000 защитных военных касок. Впоследствии в Германии пошли дальше и предложили Украине помощь в восстановлении бункера под Одессой. По состоянию на 4 февраля, украинская сторона все еще не получила обещанных шлемов.
- Министр обороны Алексей Резников 3 февраля снова обратился в Берлин с просьбой не блокировать поставки оружия в Украину.
- А СМИ обнародовали информацию о том, что Посольство Украины в Германии обратилось в немецкое правительство с официальным письмом. В нем просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет перечень необходимого.
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