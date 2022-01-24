У німецькому університеті сталася стрілянина: нападник загинув
Джерело:Heidelberg24
У Німеччині сталася стрілянина в університеті Гейдельберга. Хлопець, який влаштував її, загинув.
Внаслідок стрілянини поранення отримали четверо людей, їх госпіталізували. За життя однієї особи борються медики.
Зверніть увагу У нічному клубі на Вінниччині трапилася стрілянина: відео з місця події
Нападник був студентом університету
Зловмисник влаштував стрілянину на лекції в аудиторії медичного факультету, використовував вогнепальну зброю. Зрештою він направив зброю на себе і вистрелив.
За інформацією видання, нападник був студентом відповідного навчального закладу. Хлопець діяв самостійно, без спільників. Мотиви злочину наразі невідомі.
Слідчі зазначили, що напад не пов'язаний з політичними чи релігійними причинами. Територію, де сталася стрілянина, оточила поліція. Водночас до операції залучили спецпризначенців та вертоліт.
Зауважте У Голосіїві п'яний неадекват обстріляв з гвинтівки вікна гуртожитку
Стрілянина у світі: останні новини
- Ввечері 26 грудня у ресторані під Києвом сталася бійка зі стріляниною. Правоохоронцям вдалося затримати власника зброї.
- У Казахстані внаслідок перестрілки загинув 11-річний хлопчик. Ймовірно, куля зачепила його 5 січня під час невдалого нічного штурму.
- У Чернівцях 13 січня трапилася стрілянина, внаслідок якої постраждала одна людина. Стрілець здійснив 2 постріли та втік з місця події.