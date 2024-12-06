Nordic Wing вдосконалює дрони ASTERO ISR завдяки зворотному зв’язку від українських військових
Данська компанія вдосконалює розвідувальний безпілотник ASTERO ISR завдяки відгукам українських військових.
Мовиться про Nordic Wing. Про це CEO компанії Йонас Мюнстер розповів у своєму інтерв'ю, опублікованому на "Українських новинах".
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За його словами, 95% інновацій у новій версії БПЛА базуються на відгуках, отриманих безпосередньо з передової.
Ми швидко усвідомили потребу в тісних стосунках з нашими користувачами та почали наймати кваліфікованих українських працівників на наших підприємствах у Данії. Цей прямий підхід дозволив нам отримати реальні та нефільтровані відгуки про те, що саме потрібно на полі бою,
– зазначив Йонас Мюнстер.
Співпраця з українськими військовими розпочалася з перших поставок дронів ASTERO ISR у 2022 році. Воїни не тільки використовували дрони для виконання розвідувальних завдань, а й пропонували ідеї щодо вдосконалення їх конструкції. Завдяки цим відгукам вдалося збільшити час польоту дрона з 2,5 до 4 годин, а також адаптувати конструкцію до жорстких умов фронту.
"Умови в Україні кардинально відрізняються від того, до чого ми звикли як данці чи представники країн НАТО. Солдати потребували швидких і практичних рішень, а війна не залишала часу на довготривалі розробки", – підкреслив Мюнстер.
Дрон ASTERO ISR важить лише 4,5 кілограма та запускається з руки. Він оснащений камерою для денного спостереження з 80-кратним збільшенням або нічною камерою Nighthawk2-UZ, яка забезпечує високоякісну розвідку навіть у повній темряві.
Модульна конструкція дозволяє швидко адаптувати безпілотник під різні завдання, а також здійснювати ремонт у польових умовах. Йонас Мюнстер підсумував: "Для нас постачання української армії стало не просто бізнесом. Це підтримка конкретних людей, яких ми знаємо особисто та які зустрічаються з неймовірними викликами прямо в цю хвилину".
Раніше повідомлялося, що Nordic Wing розпочала співпрацю зі школою аеророзвідки "Довжик", де готують операторів БпЛА та проводять тестування нових технологій.