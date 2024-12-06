Мовиться про Nordic Wing. Про це CEO компанії Йонас Мюнстер розповів у своєму інтерв'ю, опублікованому на "Українських новинах".

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За його словами, 95% інновацій у новій версії БПЛА базуються на відгуках, отриманих безпосередньо з передової.

Ми швидко усвідомили потребу в тісних стосунках з нашими користувачами та почали наймати кваліфікованих українських працівників на наших підприємствах у Данії. Цей прямий підхід дозволив нам отримати реальні та нефільтровані відгуки про те, що саме потрібно на полі бою,

– зазначив Йонас Мюнстер.

Співпраця з українськими військовими розпочалася з перших поставок дронів ASTERO ISR у 2022 році. Воїни не тільки використовували дрони для виконання розвідувальних завдань, а й пропонували ідеї щодо вдосконалення їх конструкції. Завдяки цим відгукам вдалося збільшити час польоту дрона з 2,5 до 4 годин, а також адаптувати конструкцію до жорстких умов фронту.

"Умови в Україні кардинально відрізняються від того, до чого ми звикли як данці чи представники країн НАТО. Солдати потребували швидких і практичних рішень, а війна не залишала часу на довготривалі розробки", – підкреслив Мюнстер.

Дрон ASTERO ISR важить лише 4,5 кілограма та запускається з руки. Він оснащений камерою для денного спостереження з 80-кратним збільшенням або нічною камерою Nighthawk2-UZ, яка забезпечує високоякісну розвідку навіть у повній темряві.

Модульна конструкція дозволяє швидко адаптувати безпілотник під різні завдання, а також здійснювати ремонт у польових умовах. Йонас Мюнстер підсумував: "Для нас постачання української армії стало не просто бізнесом. Це підтримка конкретних людей, яких ми знаємо особисто та які зустрічаються з неймовірними викликами прямо в цю хвилину".

Раніше повідомлялося, що Nordic Wing розпочала співпрацю зі школою аеророзвідки "Довжик", де готують операторів БпЛА та проводять тестування нових технологій.