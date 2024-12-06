Nordic Wing совершенствует дроны ASTERO ISR благодаря обратной связи от украинских военных

Датская компания совершенствует разведывательный беспилотник ASTERO ISR благодаря отзывам украинских военных.

Речь идет о Nordic Wing. Об этом CEO компании Йонас Мюнстер рассказал в своем интервью, опубликованном на "Украинских новостях".

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По его словам, 95% инноваций в новой версии БПЛА базируются на отзывах, полученных непосредственно с передовой.

Мы быстро осознали потребность в тесных отношениях с нашими пользователями и начали нанимать квалифицированных украинских работников на наших предприятиях в Дании. Этот прямой подход позволил нам получить реальные и нефильтрованные отзывы о том, что именно нужно на поле боя,

– отметил Йонас Мюнстер.

Сотрудничество с украинскими военными началось с первых поставок дронов ASTERO ISR в 2022 году. Воины не только использовали дроны для выполнения разведывательных задач, но и предлагали идеи по совершенствованию их конструкции. Благодаря этим отзывам удалось увеличить время полета дрона с 2,5 до 4 часов, а также адаптировать конструкцию к жестким условиям фронта.

"Условия в Украине кардинально отличаются от того, к чему мы привыкли как датчане или представители стран НАТО. Солдаты нуждались в быстрых и практических решениях, а война не оставляла времени на долговременные разработки", – подчеркнул Мюнстер.

Дрон ASTERO ISR весит всего 4,5 килограмма и запускается с руки. Он оснащен камерой для дневного наблюдения с 80-кратным увеличением или ночной камерой Nighthawk2-UZ, которая обеспечивает высококачественную разведку даже в полной темноте.

Модульная конструкция позволяет быстро адаптировать беспилотник под различные задачи, а также осуществлять ремонт в полевых условиях. Йонас Мюнстер подытожил: "Для нас поставки украинской армии стали не просто бизнесом. Это поддержка конкретных людей, которых мы знаем лично, и которые встречаются с невероятными вызовами прямо в эту минуту".

Ранее сообщалось, что Nordic Wing начала сотрудничество со школой аэроразведки "Довжик", где готовят операторов БПЛА и проводят тестирование новых технологий.