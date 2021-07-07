Норвезький сценарій є одним із варіантів, – Фесенко про євроінтеграцію України
Джерело:24 канал
В Україні не так наразі є запит на євроскептицизм, як поки що для нього немає підстав. Попри це, вони можуть з'явитись.
Україна повинна зробити вибір – щодо стратегії євроінтеграційних реформ або щодо норвезького сценарію. Таку думку в ефірі програми "Що це було" висловив політолог Володимир Фесенко.
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Що таке норвезький сценарій
"Ми повинні обирати – або робимо стратегію євроінтеграційних реформ так, як робили наші східноєвропейські сусіди, або норвезький сценарій", – відзначив Фесенко.
За його словами, це означає бути частиною європейського економічного простору, але зберігати свої економічні інтереси.До речі! За інформацією Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, 54% українців підтримують вступ України в Європейський Союз.
В Норвегії, як відзначив політолог, зберігається певний протекціонізм щодо окремих галузей, зокрема щодо сільського господарства, або енергетики.
Проте Норвегія – частина європейського економічного простору, вона значною мірою інтегрована, але політично – ні. Це один із варіантів,
– наголосив Фесенко.
Фесенко: Подарунків нам ніхто не робитиме
На думку Фесенко, в Україні тільки з'являються паростки європрагматизму. Наша держава повинна сформувати достатньо раціональний, прагматичний підхід до європейської інтеграційної політики.
"Щоб не було у нас зайвого рожевого прагматизму. Подарунків нам ніхто не робитиме", – додав політолог.
Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео
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