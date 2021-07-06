Посол заявив, що інтеграція Західних Балкан в інтересах Угорщини. Також він описав ситуацію в Євросоюзі.

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Підтримка євроінтеграції України Угорщиною

Посол сказав, що розуміє амбіції та бажання українського керівництва та суспільства щодо того, що Євросоюз має прискорити процес євроінтеграції України.

Але ми не повинні забувати, що є балканські країни, які вже "стоять у черзі", і процес інтеграції там ще не закінчений. Тому це має бути пріоритетом,

– заявив Ійдярто.

Також пояснив, вони дуже підтримують інтеграцію Західних Балкан, адже це в інтересах Угорщини.

"Інтеграційна втома" в Євросоюзі

На думку посла, варто враховувати, що старі країни-члени ЄС з дедалі меншим ентузіазмом ставляться до подальшого розширення Євросоюзу.

Є така втома "інтеграційна" в Євросоюзі,

– розповів Іштван Ійдярто.

Запевнив, що потрібно знайти певний баланс між інтеграцією нових кандидатів у члени ЄС, щодо яких є "бажання, готовність та енергія все це рухати" і потенціалом абсорбації (поглинання – 24 канал) в ЄС. На його думку, іноді це може викликати певні негативні почуття.

"Ми маємо враховувати почуття та емоції так званої Старої Європи, тому що ЄС постійно змінюється, там весь час виникають нові питання, в тому числі конкурентоспроможності, і я просто показав декілька важливих тем, які ми маємо враховувати", – підсумував посол.

Євроінтеграція Західних Балкан: коротко

6 червня президент Європарламенту Давід Сассолі закликав надати Західним Балканам членство у Євросоюзі.

Він пояснив, що таке розширення створить перспективу миру й процвітання.

Відомо, що Албанія та Північна Македонія вже офіційно є країнами-кандидатами, а з Сербією і Чорногорією ведуть перемовини щодо членства.

До Західних Балкан відносять Сербію, Чорногорію, Боснію та Герцеговину, Північну Македонію, Албанію та Косово.

Зверніть увагу! Наприкінці квітня депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс на засіданні Парламентської асамблеї Східного партнерства запропонував створити для України "план дій" щодо членства в ЄС. Детальніше про те, які сьогодні має Україна шанси щодо вступу в ЄС, читайте тут.