Європейському Союзу варто розробити своєрідний "план дій" щодо членства для країн Східного партнерства за аналогом подібного документа в НАТО. Зокрема, це стосується й України.

Депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс на засіданні Парламентської асамблеї Східного партнерства Euronest заявив, що ЄС має створити нові можливості для амбітних країн. Він зауважив, що існує потреба в "плані дій" з інтеграції в Євросоюзі.

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Чому варто розробити "план дій"

За словами Кубілюса, усі ідеї, які у 2020 році обговорювали у Європарламенті, мають отримати "практичні дорожні карти".

Це потрібно для того, щоб розуміти, куди веде інтеграція та які саме переваги отримають країни, якщо досягнуть поставлених цілей.

Україна і Грузія прагнуть плану дій, щоб набути членство в НАТО. Існує необхідність подібного плану дій з інтеграції цих країн в ЄС,

– наголосив депутат Європарламенту.

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Кубілюс також додав, що це саме те питання, яке Євросоюз має обговорити та ухвалити рішення щодо цього.