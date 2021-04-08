Єврокомісія схвалила оновлений проєкт рішення Ради ЄС. Проєкт стосується підписання Угоди між Україною, ЄС і його державами-членами про спільний авіапростір. Далі документ має розглянути та ухвалити Рада ЄС.

Єврокомісія схвалила проєкт 8 квітня. Передбачають, що це збільшить кількість рейсів, розширить географію та можливості для громадян та бізнесу.

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Яке рішення прийняла Єврокомісія

"Єврокомісія схвалила оновлений проєкт рішення Ради про підписання Угоди між Україною, ЄС і його державами-членами про Спільний авіаційний простір (САП). Наступний крок – внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення", – повідомили у Представництві України при ЄС.

Що цьому передувало

Ще з 2007 року говорять про підписання угоди про спільний авіапростір. Її мали підписати у 2013 році, але цього не сталось через суперечку між Великою Британією та Іспанією. Та у січні 2020 року Велика Британія вийшла зі складу ЄС.

У жовтні 2020 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що угоду точно підпишуть у 2021 році.

Дмитро Кулеба говорив, що угоду точно підпишуть у 2021 році. Угоду мали підписати у лютому 2021 року, але цього не сталось.

У березні 2021 року міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав, що угоду підпишуть у червні. На думку міністра угода " розв'яже руки вітчизняним авіаперевізникам", адже їм не потрібно буде проходити бюрократичні процедури, щоб отримати дозвіл на роботу з європейськими аеропортами.