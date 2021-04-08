Общее авиапространство Украины и ЕС: сделан важный шаг к подписанию соглашения
Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС. Проект касается подписания Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами о совместном авиапространстве. Далее документ должен рассмотреть и принять Совет ЕС.
Источник:Фейсбук Представительства Украины при ЕС
Еврокомиссия одобрила проект 8 апреля. Предполагается, что это увеличит количество рейсов, расширит географию и возможности для граждан и бизнеса.
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Какое решение приняла Еврокомиссия
"Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета о подписании Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве (САП). Следующий шаг – внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение", – сообщили в Представительстве Украины при ЕС.
Что этому предшествовало
- Еще с 2007 года говорят о подписании соглашения о совместном авиапространстве. Его должны были подписать в 2013 году, но этого не произошло из-за спора между Великобританией и Испанией. И в январе 2020 года Великобритания вышла из состава ЕС.
- В октябре 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что соглашение точно подпишут в 2021 году.
- Соглашение должны были подписать в феврале 2021 года, но этого не произошло.
- В марте 2021 года министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что соглашение будет подписано в июне. По мнению министра соглашение "развяжет руки отечественным авиаперевозчикам", ведь им не нужно будет проходить бюрократические процедуры, чтобы получить разрешение на работу с европейскими аэропортами.
Что такое Европейское общее авиационное пространство?Соглашение между ЕС и третьими странами. Оно устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации. То есть должно обеспечить европейские стандарты безопасности полетов, уровень обслуживания пассажиров, увеличения количества рейсов и маршрутов, а также расширить ценовой диапазон услуг.
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