Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС. Проект касается подписания Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами о совместном авиапространстве. Далее документ должен рассмотреть и принять Совет ЕС.

Еврокомиссия одобрила проект 8 апреля. Предполагается, что это увеличит количество рейсов, расширит географию и возможности для граждан и бизнеса.

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Какое решение приняла Еврокомиссия

"Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета о подписании Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве (САП). Следующий шаг – внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение", – сообщили в Представительстве Украины при ЕС.

Что этому предшествовало

Еще с 2007 года говорят о подписании соглашения о совместном авиапространстве. Его должны были подписать в 2013 году, но этого не произошло из-за спора между Великобританией и Испанией. И в январе 2020 года Великобритания вышла из состава ЕС.

В октябре 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что соглашение точно подпишут в 2021 году.

Соглашение должны были подписать в феврале 2021 года, но этого не произошло.

В марте 2021 года министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что соглашение будет подписано в июне. По мнению министра соглашение "развяжет руки отечественным авиаперевозчикам", ведь им не нужно будет проходить бюрократические процедуры, чтобы получить разрешение на работу с европейскими аэропортами.