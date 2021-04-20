Европейскому Союзу следует разработать своеобразный "план действий" относительно членства для стран Восточного партнерства по аналогии подобному документу в НАТО. В частности, это касается и Украины.

Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс на заседании Парламентской ассамблеи Восточного партнерства Euronest заявил, что ЕС должен создать новые возможности для амбициозных стран. Он отметил, что существует потребность в "плане действий" по интеграции в Евросоюзе.

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Почему следует разработать "план действий"

По словам Кубилюса, все идеи, которые в 2020 году обсуждали в Европарламенте, должны получить "практические дорожные карты".

Это нужно для того, чтобы понимать, куда ведет интеграция и какие преимущества получат страны, если достигнут поставленных целей.

Украина и Грузия стремятся к плану действий, чтобы получить членство в НАТО. Существует необходимость подобного плана действий по интеграции этих стран в ЕС,

– отметил депутат Европарламента.

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Кубилюс также добавил, что это именно тот вопрос, который Евросоюз должен обсудить и принять решение по этому поводу.