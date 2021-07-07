Деталі від Науседа

Має бути чітке бачення того, який внесок може зробити Україна для євроатлантичної спільноти. Про це президент Литви заявив у Вільнюсі на відкритті Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

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Україні потрібні чіткі плани, для того, щоб просуватися вперед. А міжнародна спільнота очікує запевнень в тому, що послідовний процес реформ продовжиться,

– сказав політик.

Він наголосив, що стратегічний інтерес міжнародної спільноти полягає в тому, аби Україна була демократичною та успішною.

"Нові українські лідери представили дуже амбітні цілі. Попри пандемію коронавірусу, а також на тлі безперервної агресії Росії, Київ все одно демонструє готовність проводити реформи", – наголосив Науседа.

За його словами, успіху в реформах можна досягти:

запровадженням добре функціонуючої ринкової економіки,

просуванням євроатлантичної та європейської інтеграції,

боротьбою з корупцією,

підвищенням довіри українців до судової системи.

Коротко про шлях України в НАТО

Україна подала заявку на отримання Плану дій для членства в Альянсі ще у 2008 році. Проте з цього часу жодного реального кроку від НАТО для цього не було.

Лише у червні 2020 року Альянс визнав Україну учасницею Програми розширених можливостей. На саміті у червні 2021 року країни-члени заявили, що підтримують попередню обіцянку надати Україні ПДЧ.