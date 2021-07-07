Норвежский сценарий является одним из вариантов, – Фесенко о евроинтеграции Украины
Источник:24 канал
В Украине не так сейчас есть запрос на евроскептицизм, как пока для него нет оснований. Несмотря на это, они могут появиться.
Украина должна сделать выбор – по стратегии евроинтеграционных реформ или по норвежскому сценарию. Такое мнение в эфире программы "Что это было" высказал политолог Владимир Фесенко.
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Что такое норвежский сценарий
"Мы должны выбирать – либо делаем стратегию евроинтеграционных реформ так, как делали наши восточноевропейские соседи, либо норвежский сценарий", – отметил Фесенко.
По его словам, это значит быть частью европейского экономического пространства, но сохранять свои экономические интересы.Кстати! По информации Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, 54% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.
В Норвегии, как отметил политолог, сохраняется определенный протекционизм в отношении отдельных отраслей, в частности в отношении сельского хозяйства, или энергетики.
Однако Норвегия – часть европейского экономического пространства, она в значительной степени интегрирована, но политически – нет. Это один из вариантов,
– подчеркнул Фесенко.
Фесенко: Подарков нам никто не будет делать
По мнению Фесенко, в Украине только появляются ростки европрагматизма. Наше государство должно сформировать достаточно рациональный, прагматичный подход к европейской интеграционной политике.
"Чтобы не было у нас лишнего розового прагматизма. Подарков нам никто не будет делать", – добавил политолог.
Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео
Путь Украины к евроинтеграции: что известно
- Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс предложил создать для Украины "план действий" относительно членства.
- Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна поддерживает вступление Украины в ЕС.
- Евроинтеграцию поддерживает и Венгрия, но только после Западных Балкан.