Украина должна сделать выбор – по стратегии евроинтеграционных реформ или по норвежскому сценарию. Такое мнение в эфире программы "Что это было" высказал политолог Владимир Фесенко.

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Что такое норвежский сценарий

"Мы должны выбирать – либо делаем стратегию евроинтеграционных реформ так, как делали наши восточноевропейские соседи, либо норвежский сценарий", – отметил Фесенко.

По его словам, это значит быть частью европейского экономического пространства, но сохранять свои экономические интересы.

Кстати! По информации Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, 54% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.

В Норвегии, как отметил политолог, сохраняется определенный протекционизм в отношении отдельных отраслей, в частности в отношении сельского хозяйства, или энергетики.

Однако Норвегия – часть европейского экономического пространства, она в значительной степени интегрирована, но политически – нет. Это один из вариантов,

– подчеркнул Фесенко.

Фесенко: Подарков нам никто не будет делать

По мнению Фесенко, в Украине только появляются ростки европрагматизма. Наше государство должно сформировать достаточно рациональный, прагматичный подход к европейской интеграционной политике.

"Чтобы не было у нас лишнего розового прагматизма. Подарков нам никто не будет делать", – добавил политолог.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео

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