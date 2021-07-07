Україна повинна зробити вибір – щодо стратегії євроінтеграційних реформ або щодо норвезького сценарію. Таку думку в ефірі програми "Що це було" висловив політолог Володимир Фесенко.

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Що таке норвезький сценарій

"Ми повинні обирати – або робимо стратегію євроінтеграційних реформ так, як робили наші східноєвропейські сусіди, або норвезький сценарій", – відзначив Фесенко.

За його словами, це означає бути частиною європейського економічного простору, але зберігати свої економічні інтереси.

До речі! За інформацією Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, 54% українців підтримують вступ України в Європейський Союз.

В Норвегії, як відзначив політолог, зберігається певний протекціонізм щодо окремих галузей, зокрема щодо сільського господарства, або енергетики.

Проте Норвегія – частина європейського економічного простору, вона значною мірою інтегрована, але політично – ні. Це один із варіантів,

– наголосив Фесенко.

Фесенко: Подарунків нам ніхто не робитиме

На думку Фесенко, в Україні тільки з'являються паростки європрагматизму. Наша держава повинна сформувати достатньо раціональний, прагматичний підхід до європейської інтеграційної політики.

"Щоб не було у нас зайвого рожевого прагматизму. Подарунків нам ніхто не робитиме", – додав політолог.

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