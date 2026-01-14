Почнеться ворожнеча: аналітик припустив, хто може замінити Кадирова в Чечні

Нещодавно з'явилися новини, що у Рамзана Кадирова відмовили нирки. Про те, що у нього проблеми зі здоров'ям було відомо вже давно, але лише зараз у Кремлі серйозно заговорили про його заміну.

Кадиров, як свою заміну, просував власного сина. Політолог Георгій Чижов розповів 24 Каналу, що така кандидатура можлива лише тоді, якщо хтось з впливових людей у Чечні його підтримує.

Хто реально може стати наступником Кадирова?

Георгій Чижов вважає, що підтримати кандидатуру сина Кадирова, як наступного лідера Чечні, може Магомед Даудов. Однак він, ймовірно, зробить це лише тоді, якщо розумітиме, що може отримати контроль над ним.

Адам Кадиров плюс Магомед Даудов така конструкція можлива, однак питання, як довго це триватиме. У них можуть виникнути розбіжності. Дуже молодий, але амбітний син Кадирова, коли освоїться у кріслі, усвідомить, що головний,

– сказав політолог.

Його батько, коли лише набував вплив у Чечні також спочатку не контролював усе, але згодом ситуація змінилась. Його спецслужби, силовими методами, допомогли міцно закріпитися при владі.

Важливо! Рамзан Кадиров призначив свого старшого сина Ахмата Кадирова виконувачем обов'язків віцепрем'єра Чечні, при цьому той зберіг посаду міністра спорту республіки. Глава регіону заявив, що син нібито вже довів свою ефективність на державній службі. Це кадрове рішення ухвалили на тлі чуток про погіршення стану здоров’я самого Кадирова.

На думку Чижова, зараз, коли ситуація у Чечні дуже напружена, є мала ймовірність, що чеченці дозволять прийти до влади лідеру, який схожий на Кадирова. Причиною цього є те, що вони не люблять віддавати владу комусь одному.

Чому Кадирову шукають заміну?