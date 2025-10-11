Володимир Путін заявив що у нього та Дональда Трампа нібито є розуміння щодо завершення війни в Україні. Мовляв, роботу будують на основних положеннях спільного саміту на Алясці. Експерти зазначають, Росія різко змінила ставлення до перемовин зі США.

Адже раніше в російському МЗС фактично натякнули на вихід з перемовного процесу, через нібито "вичерпання імпульсу" після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, чому у Кремлі вирішили відцуратися від попередніх заяв і до чого може готуватися російський диктатор.

Який хитрий план готує Путін?

Заява про "вичерпання імпульсу" щодо врегулювання війни проти України пролунала від заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова. Політолог Олег Саакян вважає, що це не було випадковістю. Адже статус Рябкова доволі незначний, тож Кремль залишив для себе можливість швидко спростувати ці слова. Навіть особа на ранг вища на Рябкова, могла ствердити, що переговорний трек зі США триває і діалог з Трампом чудово просувається. Власне, так і сталося.

До того ж у заяві заступника очільника МЗС Росії прозвучала ще одна цікава деталь. Рябков заявив, що противники миру в Україні начебто щодня саботують російсько-американські домовленості щодо врегулювання війни. Мовляв, з Трампом і США насправді все гаразд, але якісь незрозумілі сили заважають їм з Росією укласти мир.

Коли США заговорили про передачу Tomahawk Україні, ніби показують Росії – що пізніше вони сядуть за стіл перемовин, то гіршими будуть їхні позиції. Через заяву Рябкова Кремль показав, що якщо на них тиснутимуть – вони й узагалі відмовляться від переговорів. Згодом вони дали задню, спеціально сказавши, що все добре. Не варто серйозно сприймати усі ці заяви, адже це просто гра і маневри,

– пояснив політолог.

Радикально ці заяви нічого не змінили. Адже Трамп досі хоче домовлятись з Путіним, а Путін, як і раніше, не хоче поступатися своїми амбіціями. Водночас російський диктатор усе ж боїться прямої конфронтації з Трампом.

"Путін раз подражнив Трампа, і той у відповідь "потягнувся" за Tomahawk. Тому Росія розігрує карту, що всі на Заході погані, а ось Трамп – хороший", – наголосив Саакян.

У цьому контексті варто й додати інший важливий фактор. Зараз Росія посилила удари по українській енергетиці, хоч розуміє, що зовсім скоро настане момент, коли й Україна зможе завдати серйозних збитків російській енергосистемі у відповідь.

Якраз після того, як вони залучать максимум зусиль по українській енергетиці і до того, як Україна зможе залучити свій максимум, Росія запропонує Трампу переговори щодо енергетичного перемир'я. Це буде додатковий важіль, мовляв, вони все ж сідають за стіл перемовин, але перш ніж обговорювати припинення вогню, варто розглянути мораторій на удари по енергетиці,

– зауважив політолог.

Росіяни зроблять усе, аби переговори були невигідні для України, але вже були вигідними для них самих. Саме тому Путін заявив, що залишається у мирному процесі, а атаки по енергетиці України стають все інтенсивнішими.

Чи справді у Росії та США є спільне бачення завершення війни?

Хоч Путін і хизувався, що вони з Трампом нібито досягнули на Алясці певних домовленостей, це скидається на брехню. Політолог Олег Лісний зауважив, що після зустрічі не було жодних даних про те, що США та Росія сформували якусь спільну позицію.

"Путін наговорив багато дурні, оскільки Трамп не підтвердив, що на Алясці були якісь домовленості, якби були – Трамп до них апелював би. Та й узагалі, ця зустріч фактично була зірвана. Тому апелювати до Аляски – це те саме, що апелювати до Стамбула. Це все про непідтверджені заяви", – пояснив Лісний.

Нагадаємо! Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці закінчилась швидше, ніж планувалося. Тоді заплановані розширені консультації та обід між лідерами скасували з невідомих причин. Згідно з документами, які отримали ЗМІ, відомо, що Трамп та Путін повинні були сидіти один навпроти одного, в оточенні представників США та Росії.

Водночас Путін все ж хотів донести до Трампа головну думку: він і досі хоче говорити та бути частиною переговорного процесу. Хоч між рядками ховалася теза про те, що Путін хоче говорити про Україну без України. Для нас це доволі небезпечний процес.

До слова, політолог Ігор Рейтерович також поділяє думку, що Росія зараз намагається вивести США на двосторонні перемовини без України. Однак у Вашингтоні вже розуміють, що проігнорувати Україну не вийде.

Крім того, фінальне рішення про відновлення діалогу тепер за Дональдом Трампом. Його останні заяви дали зрозуміти, що він оцінюватиме серйозність намірів Путіна щодо укладання миру. Він вимагатиме від диктатора гарантій, що зустріч матиме практичну частину. Тепер діалог заради діалогу – не спрацює.

Як у Трампа реагуватимуть на вибрики Росії?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, аналітик Олександр Мусієнко зауважив, що останнім часом риторика Дональда Трампа щодо Путіна та Росії загалом змінилась.

Американська адміністрація чітко дала зрозуміти, що у них зараз зовсім інша стратегія та підходи. Цей підхід полягає у тому, щоб відповісти на російську ескалацію. Звідси й з'явились заяви про Tomahawk, які загалом узагальнюють посилення допомоги України з боку США,

– зазначив аналітик.

На думку Мусієнка, мовиться не просто про Tomahawk, а про розширення постачань озброєнь Україні, для того, аби наші удари по Росії ставали точнішими та ефективнішими.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що мав розмову з Дональдом Трампом про далекобійну зброю. Мовиться не лише про ракети Tomahawk, але й ракети ATACMS та артилерійські системи HIMARS.

"Фактично, Tomahawk – це такий собі символ, який показує, що політика США змінюється, аби тиснути на Путіна. Повною мірою цього тиску ще не проявили, але будь-які подальші перемовини можливі тільки після нього. До того моменту немає перспектив для діалогу", – наголосив Мусієнко.

