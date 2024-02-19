Випробування на полі бою: наскільки важливим для України є отримання сучасних дронів з Франції

Партнери України, зокрема Франція, планують передати Україні сучасні дрони, які керуються штучним інтелектом та літають роями. Проте, які саме види безпілотників отримає ЗСУ, наразі не уточнюється.

Ця інформація є прихованою через те, що ці дрони наразі перебувають у процесі розробки. Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, припустивши, що ця зброя в Україні буде випробовуватись у реальних бойових умовах.

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Відкриваються можливості

Українські сили досягли великих успіхів у використанні саме дешевих дронів, які довели свою ефективність. Тому застосування коштовних безпілотників можливо також принесе певний результат, але важливо дотримуватись балансу ціни та якості в цьому питанні.

Водночас навряд чи ці сучасні дрони наші партнери дозволять використовувати по території Росії.

"Найцікавіше для України в цьому те, що випробуючи ці безпілотники, ми отримаємо доступ до технологій. Потім зможемо їх використати у власних інтересах", – пояснив військовий оглядач.

Маємо й власні нові розробки

Також Україна продовжує випробувати власні розробки баражувальних боєприпасів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, назвавши нові розробки "аналогами російських "Ланцетів".

Федоров повідомив, що проходили тестування баражувальні боєприпаси від чотирьох компаній. Проте успішно закінчили випробування вироби тільки двох. За його словами, за декілька місяців може бути налагодження виробництво сотень подібних баражувальних боєприпасів.

Маємо декілька проєктів баражувальних боєприпасів, і два з них пройшли випробування. Вони, залежно від відстані, на якій працюють, можуть бути такими саме ефективними як дрони,

– зазначив він.

Росіяни розпіарили "Ланцети", за словами військового оглядача, і тепер з ними намагаються проводити аналогії. З іншого боку вони не настільки ефективні в балансі ціна – якість в контексті знищенної техніки саме FPV-дронами.

"Хоча якщо можемо досягати баражувальним боєприпасом відстані 50 – 70 кілометрів, то це значно підвищить його коефіцієнт корисної дії зі знищення техніки ворога, що розташована в глибокому тилу. Однак його ціллю має бути не танк, а літак чи гелікоптер", – пояснив Олександр Коваленко.

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