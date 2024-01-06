До сьогодні я більше нічого не знаю, – дружина пораненого в Оленівці про пошуки чоловіка

Рік тому була розпущена місія ООН, яка займалася розслідуванням російського теракту в Оленівці, внаслідок якого загинули українські військовополонені. Інші досі перебувають у полоні, а їхні родичі намагаються вийти на міжнародні майданчики, аби не дати забути про цю трагедію.

У розмові з 24 Каналом дружина пораненого внаслідок теракту в Оленівці Анна Лобова розповіла про роботу місії ООН та Червоного Хреста. А також важливість вшанування пам'яті українських героїв.

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"Подумки були на терезах"

24 лютого 2022 року чоловік Анни повідомив їй, що його бригада буде дислокуватися у Маріуполі. Раз на день він виходив на зв'язок із дружиною, а згодом спілкування майже обірвалося. Здебільшого Анні писали побратими чоловіка, аби повідомити, що все добре і він живий.

"Сам чоловік вийшов зі мною на зв'язок 15 квітня після страшного прориву на "Азовсталь". З того моменту наш зв'язок був дуже короткий. І частіше за нього писали побратими. Вже 16 травня пізно вночі мені прийшло повідомлення з чужого номеру особистого характеру. Я зрозуміла, що пише чоловік, але про те, що завтра він вже буде виходити в полон, про якісь умови нічого не було сказано", – розповіла жінка.

29 липня Анна жахнулася від страшних кадрів теракту в Оленівці, які показало російське телебачення. Наступного дня жінка знайшла списки загиблих і поранених: ім'я її чоловіка значилося як в першому, так і в другому.

З того моменту подумки були на терезах, бо в кінці дописали, що двох не довезли до лікарні, і пазл зійшовся, що, мабуть, це саме ті двоє. Але 17 серпня в телеграм-каналі я побачила відео з донецької лікарні, на якому мій чоловік. Я тоді зрозуміла, що він живий і розповідає саме про події ночі з 28 на 29 липня. Він там коротко описує свій стан, але відео обривається. Ось так я дізналась, що він живий,

– поділилася вона.

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року росіяни здійснили теракт проти українських військовополонених – захисників "Азовсталі". Ворог вдарив з реактивного термобаричного гранатомета по території колонії, де утримували українських захисників. Повідомлялося про 53 загиблих і понад 130 поранених. Загалом там перебувало 193 людини.

У грудні 2022 року відбувся обмін полоненими і до України повернувся чоловік, який перебував в одній палаті з чоловіком Анни.

"Він сказав, що Олег перебуває в лікарні, чекайте на обмін, без подробиць. І все. З того моменту, з 1 грудня 2022 року по сьогоднішній день я більше нічого не знаю", – сказала Анна.

"Місія ООН нічого не зробила"

18 серпня 2022 року була створена місія ООН з розслідування теракту в Оленівці. Але вже 5 січня 2023 року Генсек Антоніу Гутерреш розпустив її начебто через брак необхідних умов для роботи. Зокрема, недопуск на місце злочину.

"Ця місія, на жаль, нічого не зробила. Ми з рідними досі не знаємо повного регламенту повноважень, які було покладені на цю місію. Хоча в серпні повернулися декілька полонених, потім в жовтні повернули тіла, а місія розформована була вже набагато пізніше. Тобто чому вони не працювали з цими тілами, чому не опитали усіх свідків – нам незрозуміло. Вони подарували нам шанс, що буде повномірне розслідування, але нічого не зробили", – зазначила жінка.

За її словами, рідним не вдалося поспілкуватися з членами місії ООН. Вони намагалися знайти можливості, аби її відновили. Утім, їх запевнили, щоб не очікували жодного відновлення, а увесь доступ знаходиться у Нью-Йорку.

"Періодично раз на пів року виходить дослідження моніторингової місії ООН, інколи там зустрічається десь 8 – 10 пунктів, де ми можемо прочитати про Оленівку. Але для трагедій такого масштабу 10 пунктів раз на пів року, причому вони декілька повторюються, це не є повномірним розслідуванням", – наголосила дружина пораненого в Оленівці.

Разом з МЗС Анна та інші родичі поранених передали спільне звернення до місії ООН з доказами та фактами російського злочину. Але до сьогодні відповіді немає. Подібна ситуація і з роботою Червоного Хреста.

Коли наша делегація поїхала в Женеву і запитали, чи є окремий кейс по Оленівці, нам сказали, що немає. Дані, які має міжнародний комітет Червоного Хреста – тільки ті, які вони отримують від рідних. З весни 2023 року поступово деякі родини отримували підтвердження, що їх рідний перебуває в полоні. Але особисто представники Червоного Хреста його не бачили, просто Росія дала письмове підтвердження і все,

– пояснила Анна.

Вшанування пам'яті загиблих

Наразі, за словами Анни, вони працюють з Генпрокуратурою, СБУ, які на вимогу рідних відкрили одну кримінальну справу стосовно теракту в Оленівці і зараз йде розслідування. Також триває співпраця з координаційним штабом, де можна було б виходити на різні міжнародні майданчики і говорити про трагедію.

Мітинг біля посольства Росії у першу річницю теракту в Оленівці / Getty Images

"Ми разом з представницями нашої спільноти розіслали звернення майже усім діючим депутатам, там був пункт щодо Дня жалоби за загиблими. Також започаткували голосування за відповідну петицію. Один депутат дав позитивну відповідь, але запропонували підміну трактування: щоб це був загальний день жалоби за усіма страченими в полоні військовими, цивільними. Ми пішли на поступки, але пізніше цьому депутату прийшла відповідь, вона вже стала публічною, що день пам'яті може переобтяжити національний календар пам'ятних дат", – розповіла жінка.

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Підтримати родини тих, чиї родичі постраждали від російського теракту в Оленівці або поділитися інформацією можна на сторінках Olenivka Families Community у Фейсбуці, Інстаграмі та соцмережі Х (колишня Твіттер).

Ми відкриті до комунікації. Допомога родинам – це перш за все просто людська підтримка, висловити повагу. Якщо ви бачите на вулиці людей з табличками про Оленівку, підтримайте їх, тому що в більшості це рідні, які втратили своїх чоловіків в тому бараці,

– наголосила Анна Лобова.

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