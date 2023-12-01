Зрештою після 6 місяців пошуків вдалося встановити кілька імен тих людей, через яких відбувався страшний теракт. Про це мовиться у документальному фільмі видання Kyiv Independent "Куратори зла. Називаємо імена відповідальних за злочини в Оленівці", передає 24 Канал.

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Хто з колаборантів був причетний до теракту в Оленівці

Журналісти виявили у соціальних мережах фото кількох імовірних причетних до тортур проти українських військовополонених, яких катували у таборі в Оленівці. Крім того, розслідувачі поспілкувалися з бранцями, яких уже повернули, щоб упізнати окупантів.

Наші військові серед наглядачів відзначили 7 колаборантів:

Кирила Шакуроа із Горлівки, який колись працював в українській пенітенціарній системі;

начальника в'язниці Сергія Євсюкова, ексспівробітника правоохоронних органів України;

помічника начальника в'язниці Артема Потапчука;

начальника опервідділу в'язниці В'ячеслава Якурнова;

першого заступника начальника в'язниці Дмитра Неєлова;

наглядачів Василя Бакалинського, колишній громадянин України, та Юрія Дмитренка з Горлівки.

До того ж колишні українські в’язні виступили в документальному фільмі, щоб поділитися жахливими розповідями про тортури, яких вони зазнали під час перебування під вартою в Росії. Ці розповіді проливають світло на жахливі умови, з якими вони зіткнулися, включно з ув’язненням у вологих камерах із запліснявілими стінами, де в одній кімнаті тиснулося до п'ятдесяти осіб.

Крім того, вони страждали від серйозної нестачі їжі та чистої питної води, а також не мали доступу до необхідної медичної допомоги для хворих і поранених. Приголомшливо те, що деяких військовополонених зав’язували скотчем і піддавали фізичним нападам протягом усієї ночі, оскільки їх примушували дати неправдиві свідчення проти командування Збройних Сил.

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