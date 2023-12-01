В конце концов, после 6 месяцев поисков удалось установить несколько имен тех людей, из-за которых происходил страшный теракт. Об этом говорится в документальном фильме издание Kyiv Independent "Кураторы зла. Называем имена ответственных за преступления в Еленовке", передает 24 Канал.
К теме Высокопоставленный россиянин: СМИ установили, кто руководил колонией в оккупированной Еленовке
Кто из коллаборантов был причастен к теракту в Еленовке
Журналисты обнаружили в социальных сетях фото нескольких вероятных причастных к пыткам против украинских военнопленных, подвергавшихся пыткам в лагере в Еленовке. Кроме того, расследователи пообщались с пленниками, которых уже вернули, чтобы узнать оккупантов.
Наши военные среди надзирателей отметили 7 коллаборантов:
- Кирилла Шакуроа из Горловки, когда-то работавшего в украинской пенитенциарной системе;
- начальника тюрьмы Сергея Евсюкова, экс-сотрудника правоохранительных органов Украины;
- помощника начальника тюрьмы Артема Потапчука;
- начальника оперотдела тюрьмы Вячеслава Якурнова;
- первого заместителя начальника тюрьмы Дмитрия Неелова;
- надсмотрщиков Василия Бакалинского, бывший гражданин Украины, и Юрия Дмитренко из Горловки.
К тому же бывшие украинские заключенные выступили в документальном фильме, чтобы поделиться ужасными рассказами о пытках, которые они подверглись во время пребывания под стражей в России. Эти рассказы проливают свет на ужасные условия, с которыми они столкнулись, включая заключение во влажных камерах с заплесневевшими стенами, где в одной комнате давилось до пятидесяти человек.
Кроме того, они страдали от серьезной нехватки пищи и чистой питьевой воды, а также не имели доступа к необходимой медицинской помощи для больных и раненых. Потрясающе то, что некоторых военнопленных завязывали скотчем и подвергали физическим нападениям всю ночь, поскольку их заставляли дать ложные показания против командования Вооруженных Сил.
Что известно о трагедии в Еленовке
- В ночь на 29 июля 2022 года произошел теракт в Волновахской исправительной колонии №120 вблизи Еленовки, где находятся украинские военнопленные, в том числе участники обороны "Азовстали". В результате жестокой атаки погибли более 50 человек, еще 130 человек получили ранения.
- Офис генпрокурора установил, что для сокрушительного удара по исправительной колонии Россия применила реактивный термобарический гранатомет большого поражения.
- В свою очередь, россияне утверждали, что по Еленовке якобы попали боеприпасом HIMARS. Однако в своем отчете ООН опровергла утверждение оккупантов.