В конце концов, после 6 месяцев поисков удалось установить несколько имен тех людей, из-за которых происходил страшный теракт. Об этом говорится в документальном фильме издание Kyiv Independent "Кураторы зла. Называем имена ответственных за преступления в Еленовке", передает 24 Канал.

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Кто из коллаборантов был причастен к теракту в Еленовке

Журналисты обнаружили в социальных сетях фото нескольких вероятных причастных к пыткам против украинских военнопленных, подвергавшихся пыткам в лагере в Еленовке. Кроме того, расследователи пообщались с пленниками, которых уже вернули, чтобы узнать оккупантов.

Наши военные среди надзирателей отметили 7 коллаборантов:

Кирилла Шакуроа из Горловки, когда-то работавшего в украинской пенитенциарной системе;

начальника тюрьмы Сергея Евсюкова, экс-сотрудника правоохранительных органов Украины;

помощника начальника тюрьмы Артема Потапчука;

начальника оперотдела тюрьмы Вячеслава Якурнова;

первого заместителя начальника тюрьмы Дмитрия Неелова;

надсмотрщиков Василия Бакалинского, бывший гражданин Украины, и Юрия Дмитренко из Горловки.

К тому же бывшие украинские заключенные выступили в документальном фильме, чтобы поделиться ужасными рассказами о пытках, которые они подверглись во время пребывания под стражей в России. Эти рассказы проливают свет на ужасные условия, с которыми они столкнулись, включая заключение во влажных камерах с заплесневевшими стенами, где в одной комнате давилось до пятидесяти человек.

Кроме того, они страдали от серьезной нехватки пищи и чистой питьевой воды, а также не имели доступа к необходимой медицинской помощи для больных и раненых. Потрясающе то, что некоторых военнопленных завязывали скотчем и подвергали физическим нападениям всю ночь, поскольку их заставляли дать ложные показания против командования Вооруженных Сил.

Что известно о трагедии в Еленовке